Fim de semana tem festival com Marcelo D2 e homenagem a Babenco

O fim de semana está musical. O cardápio vai de uma apresentação inédita da lenda do jazz Chick Corea a um festival virtual comandando por Marcelo D2. Para os cinéfilos, o Museu da Imagem e do Som (MIS) homenageia os 75 anos do cineasta Hector Babenco com exibição de filmes seguidos de bate-papos. Confira:

MÚSICA

Lenda do jazz

O Blue Note São Paulo exibe uma apresentação inédita do pianista americano Chick Corea, morto em fevereiro. Corea, um dos principais nomes do jazz mundial, gravou a performance especialmente para a casa noturna. Nela, o músico toca diversos instrumentos e transita entre o erudito e a MPB. Sáb. (15), 20h. Grátis. No YouTube do Blue Note SP.

Noite de blues

O gaitista Flávio Guimarães e o guitarrista Marcus Kenyatta apresentam o show Blues Duo, dentro da série #EmCasaComSesc. Juntos, os músicos apresentam composições de nomes que fizeram a história nos anos 1950 e 1960, entre eles Sonny Boy Williamson, Big Walter Horton e Little Walter. Sáb. (15), 19h. Grátis. No YouTube do Sesc-SP.

Nova Música

Promovido pelo Itaú Cultural, o projeto Palco Virtual apresenta hoje (14), às 19h, o show do cantor Teago Oliveiro, da banda Maglore, que mostra canções de seu primeiro disco solo, Boa Sorte. No sábado (15), 19h, será a vez trio Tuyo tocar músicas do álbum Pra Curar. Grátis. Ingresso virtual: sympla.com.br.

Festival virtual

Marcelo D2 comanda, ao lado de Luiza Machado, o festival virtual Roda Virtual, de hoje (14) a 23/5. Durante esse período, sempre às 14h, o músico transmite ao vivo a criação do Volume 2 do álbum Assim Tocam Os Meus Tambores. A programação inclui entrevistas e bate-papos sobre música e cinema. Grátis. No Twitch do Marcelo D2.

FILMES

Homenagem a Babenco

O MIS homenageia os 75 anos do cineasta Hector Babenco com exibição de filmes seguidos de bate-papos, sempre às 18h. O primeiro, neste sábado (15), é O Beijo da Mulher Aranha, comentado pela filha do diretor, Myra Babenco. No dia 22 será a vez de Carandiru, com comentários do médico Drauzio Varella. Por fim, no dia 29, Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, com debate com a diretora Bárbara Paz. Os filmes serão disponibilizados 48 horas antes de cada bate-papo mediante inscrição. Grátis. Com inscrição prévia por formulário.

TEATRO

Longa temporada

A 1ª Mostra Teatro On-Line APTI (Associação de Produtores Teatrais Independentes) vai exibir uma seleção de peças de teatro em uma temporada que irá até agosto e será totalmente virtual. Neste fim de semana, serão exibidas Caso Cabaré Privê, de Pedro Granato, com montagem do Núcleo Pequeno Ato, e Galileu e Eu - A Arte da Dúvida, com texto e atuação e Denise Fraga e direção de Luiz Villaça. A renda será revertida para profissionais das artes cênicas. R$ 25/R$ 100. bit.ly/rotmostrateatro

Pelo rio

Com texto de Rudinei Borges e direção de Patricia Gifford, a peça Dezuó, Breviário das Águas, encenada pelo ator Edgar Castro, mostra a história de um velho ribeirinha da região do Amazonas vai em busca do que restou do vilarejo em que nasceu após a construção de uma usina hidrelétrica. Nele, ele se depara com suas memórias de infância. Dom. (16), 19h. Grátis. bit.ly/rotsescaovivo

Alegria online

Os Doutores da Alegria fazem apresentação em que contam histórias sobre as intervenções virtuais que o grupo tem feito desde que a pandemia impossibilitou as visitas presenciais em hospitais. Em cena, cinco deles, Gabriela Zanola (Dra. Pamplona), Henrique Rimoli (Dr. Dus’Cuais), Luciana Viacava (Dra. Lola Brígida), Paola Musatti (Dra. Manela) e Val Pires (Dr. Valdisney. Sáb. (15), 17h. Grátis. bit.ly/rotdoutores