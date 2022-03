Fim de semana tem Alceu Valença, Paulinho da Viola e Alexandre Pires nos palcos

Música

Alceu e seu violão, no palco, como na sala de casa

Ao longo da pandemia, com a agenda de shows cancelada, Alceu Valença teve um reencontro com seu violão. Com o instrumento em mãos, ele criou novas canções e trabalhou outros arranjos para antigas composições de seu repertório, em uma carreira que já soma quase cinco décadas.

Leia Também Projeto Música pela Cura, na Sala São Paulo

Dessa reaproximação com o instrumento, nasceram quatro álbuns – três já lançados: Sem Pensar no Amanhã, Saudade e Senhora Estrada. E o novo show, Solo, já apresentado em janeiro em Portugal e que agora estreia no Brasil.

O músico conta que, desde uma temporada que passou em Paris em 1979, não tocava tanto violão. “Quando veio a pandemia, com a necessidade de passar muito tempo em casa, o violão olhava pra mim e eu olhava para ele, e daqui a pouco eu estava tocando como nunca. Era o dia inteiro com o instrumento, tocando minhas músicas, temas de Luiz Gonzaga”, diz ao Estadão.

O resultado foram muitas músicas novas. “Minha mulher Yanê passava e dizia: ‘Tá lindo’. Eu respondia: ‘O quê?’ E ela: ‘Essas músicas que você tá tocando’. Então, decidi gravar. Cheguei ao estúdio da Deck e gravei logo quatro discos, com 11 faixas cada um. O quarto é um álbum que gravei com Paulo Rafael, só nós dois, e que sairá em breve.”

Entre as selecionadas para a apresentação estão seus sucessos, como Anunciação, Tropicana, Belle de Jour, Coração Bobo, Táxi Lunar, além de Sabiá e Pau-de-Arara, de Gonzagão.

Acostumado a ser visto com sua banda e com uma vitalidade de um folião do carnaval do Recife, Alceu, de 75 anos, não acredita que, sozinho no palco, ficará distante da plateia. “Tem o caráter intimista, a relação do artista com o instrumento, mas também interajo com a plateia. Costumo dizer que é como se o espectador estivesse na sala da minha casa. Uma relação de intimidade com o público”, diz.

Hoje (4), 21h. Teatro Bradesco. Shopping Bourbon. R. Palestra Itália, 500, 3º Piso, Pompeia. R$ 77/R$ 300. Compre aqui seu ingresso.

‘Canicule Sauvage’

O álbum Canicule Sauvage chegará às plataformas apenas em 25 de março, mas, antes disso, Otto apresenta o novo trabalho ao público no palco do Sesc Vila Mariana. O sétimo disco da carreira do músico pernambucano foi composto ao longo da pandemia, com uma sonoridade tirada de um aplicativo para a formatação de músicas. Hoje (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 20/R$ 40. Garanta seu ingresso.

Alfredo Del Penho

O cantor e compositor carioca Alfredo Del Penho presta um tributo ao poeta Vinicius de Moraes no show Tantos Vinicius. Entre as canções que escolheu, com a ajuda de seus seguidores nas redes sociais, estão Canto de Ossanha e Onde Anda Você. Hoje (4), 20h. Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º andar, Consolação. R$ 90. Ingressos aqui.

Studio SP

A cantora Tulipa Ruiz, um dos nomes mais constantes do Studio SP em sua primeira fase, volta a se apresentar na casa de shows paulistana. Acompanhada de sua banda, a Pipoco das Galáxias, a cantora faz uma retrospectiva musical com repertório escolhido entre os quatro discos de sua carreira. Hoje (4), 23h. Studio SP. R. Augusta, 591, Consolação. R$ 100. Compre aqui.

Clássicos

Paulinho da Viola se junta a João e Beatriz Rabello, seus filhos, em um show para relembrar grandes sucessos da carreira do artista e outras pérolas do samba. Acompanhados de banda, sozinhos, em dupla ou trio, eles interpretam clássicos como Coração Leviano, Argumento, Nervos de Aço e Esta Melodia. 5ª (10), 11 e 12/3, 21h; 13/3, 18h. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, Pinheiros. R$ 20/R$ 40. Veja a melhor data.

Teatro Municipal

A Orquestra Sinfônica Municipal apresenta a íntegra das Bachianas Brasileiras, composições icônicas do modernista Heitor Villa-Lobos. Batizados de Villa Total, com Partes 1 e 2, os espetáculos terão a regência de Roberto Minczuk e a participação de Kobra, artista que finaliza no palco uma homenagem ao compositor. Sáb. (5), 17h (parte 1) e 20h (parte 2). Teatro Municipal. Praça Ramos de Azevedo, s/nº, República. R$ 20/R$ 80. Escolha seu assento.

Bailão do Pires

Depois de alguns adiamentos por conta da pandemia, Alexandre Pires finalmente mostra o espetáculo Baile do Nego Veio 2 na cidade. Com três horas de duração e ingressos de pista, o cantor apresenta músicas como Arerê, Final Feliz e Beija Flor. Sáb. (5), 22h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 70/R$ 160. Compre seu ingresso.

Para celebrar as mulheres

A cantora baiana Márcia Castro, acompanhada de seu violão, apresenta o show Revendo Amigos, no qual, além de músicas de seu repertório, canta canções compostas e interpretadas por mulheres. Sáb. (5), 19h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1 h antes).

Teatro

A força de múltiplas linguagens em cena

Terremotos, do dramaturgo inglês Mike Bartlett, inédito no Brasil, reúne linguagens diversas, como teatro, cinema, ópera e musical. Com 30 atores, a produção, dividida em cinco atos e 84 cenas, apresenta quatro histórias simultâneas, a de três irmãs e a do pai delas, brilhante cientista que se destaca por uma descoberta que iria afetar a vida de todos: um colapso ambiental.

Temas como relações familiares e corrupção aparecem em cena. Com tradução e adaptação de Marco Antônio Pâmio e Marco Aurélio Nunes, a peça tem direção de Pâmio.

Em outra estreia da semana, Abjeto-Sujeito: Clarice Lispector por Denise Stoklos, a atriz e dramaturga une os textos de Clarice, retirados de livros como Água Viva e A Paixão Segundo G.H., às músicas gravadas por Elis Regina, como Meio-Termo e Os Argonautas. A direção é de Elias Andreato.

Terremotos. Estreia sáb. (5). 5ª, 6ª e sáb., 20h; dom., 19h. Teatro do Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, Bela Vista. Gratuito (reservas em www.sesisp.org.br/eventos). Até 12/6.

Abjeto-Sujeito. Estreia 5ª (10). 5ª a sáb., 20h; dom., 18h. Sesc 24 de Maio R. 24 de Maio, 109, centro. R$ 20/R$ 40. Compre aqui.

Cássia Kis

Em Meu Quintal É Maior do Que o Mundo, peça inspirada em Manoel de Barros, Cássia Kis interpreta quatro personagens, de várias idades, que revelam o universo do poeta, como o cerrado, seu quintal e seus objetos de inspiração. A direção é de Ulysses Cruz. Reestreia hoje (4). 6ª, 21h; sáb., 21h; dom., 18h. Teatro Vivo. Av. Doutor Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi. R$ 60. Até 27/3. Reserve seu lugar.

Comédia

Na comédia A Mentira, do francês Florian Zeller, com versão e direção de Miguel Falabella, Alice flagra o marido de sua melhor amiga com outra mulher. No elenco, estão Falabella, Danielle Winits, Alessandra Verney e Fred Reuter. Reestreia hoje (4). 6ª e sáb., 21h; dom, 19h. Teatro Claro. Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, Vila Olímpia. R$ 140/R$ 180. Até 29/5. Compre aqui.

‘A Valsa de Lili’

Com texto de Aimar Labaki inspirado no livro autobiográfico Pulmão de Aço, de Eliana Zagui, a peça A Valsa de Lili mostra uma mulher fisicamente paralisada. Interpretada por Débora Duboc, Lili lida com questões como amor e morte.Reestreia sáb. (5). Sáb., 20h; dom., 18h. Teatro Eva Herz. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, Cerqueira César. R$ 50. Até 1º/5. Ingressos aqui.

Diante do poço

Com os Bolsos Cheios de Pão, peça do dramaturgo e jornalista romeno Matei Visniec, faça da história de dois homens – o Homem de Bengala e o Homem de Chapéu – que, diante de um poço no qual um cachorro foi atirado, argumentam, pensam e discordam, mas sem tomarem qualquer decisão efetiva. O espetáculo tem direção de Vinicius Torres Machado e atuação de Edgar Castro e Donizeti Mazonas. Estreia sáb. (5). 3ª a sáb., 21h; dom., 18h. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, Pompeia. R$ 20/R$ 40. Até 18/3. Compre aqui.