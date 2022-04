Fim de semana recheado de música e arte; Confira as opções

O grupo Il Divo retoma sua turnê mundial, rebatizada de Greatest Hits Tour para homenagear o cantor Carlos Marin, integrante do grupo que morreu em dezembro de 2021, vítima da covid. Formado atualmente pelo americano David Miller, o francês Sebastien Izambard e o suíço Urs Buhler, o trio ganha reforço com a participação do mexicano Steven LaBrie, um barítono, assim como Marin.

“LaBrie era um grande fã do Marin. Não estamos tentando substituí-lo ou esquecê-lo, ao contrário. Queremos celebrar os 18 anos que estivemos com ele. LaBrie é incrivelmente talentoso e tem uma voz poderosa. É um prazer cantar com ele”, conta Izambard ao Estadão.

Além das versões para sucessos da música mundial que fizeram a fama do grupo, como Unchained Melody e Ave Maria, eles também vão incluir canções de seu mais recente álbum, Motown. “O show é muito poderoso, porque contém muita emoção. As pessoas terão a chance de escutar as músicas que tivemos a chance de cantar com Marin pela última vez. É uma grande oportunidade para nos curarmos junto de nosso público.”

Para homenagear a plateia brasileira, Il Divo vai apresentar uma versão em português da balada Unbreak My Heart, sucesso da cantora Toni Braxton.

“Queremos fazer esse pequeno gesto para que os brasileiros sintam que estamos abraçando sua cultura e língua. Estamos torcendo para que a plateia cante junto conosco. Esperamos que consigam entender nossa pronúncia”, diz Izambard.

Dom. (1º), 20h. Espaço das Américas. R, Tagipurú, 795, Barra Funda. R$ 125/R$ 700. Compre aqui.

Pós Carnaval

Prolongando o carnaval fora de época, a festa Banga Ladeira Acima, que ocorrerá em um espaço fechado, reunirá dois blocos tradicionais da folia de São Paulo e do Rio de Janeiro: Bangalafumenga e Tarado Ni Você. Além deles, atrações como Baile da Samucagem, Cornucópia Desvairada, Pagode da Dessa e os Djs Chade e Lia Macedo também se apresentarão. Sáb. (30), 14h/2h. Komplexo Tempo. Av. Henry Ford, 511, Parque da Mooca. R$ 90/R$ 100. Ingressos aqui.

Lulu Santos

Lulu Santos traz para a cidade seu novo show, Alô, Base, no qual conecta seus grandes sucessos de carreira com músicas de sua mais nova safra de composições. Entre as antigas, Tempos Modernos, Toda Forma de Amor e O Último Romântico. Já Hit é seu mais recente lançamento e fala de amor. Hoje (29), 22h. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 120/R$ 320. Ingressos.

Canções de Milton

A cantora Gal Costa apresenta o show As Várias Pontas de uma Estrela, turnê na qual ela interpreta canções de Miton Nascimento e sucessos de sua carreira, entre eles, Lua de Mel, Baby e Um Dia de Domingo. Sáb. (30), 21h. Pavilhão Pacaembu. Pça. Charles Miller, s/n, Pacaembu. R$ 195,50/R$ 345. Compre seu ingresso.

Novo show

Acompanhado por sua banda, o rapper paulistano Rael apresenta a tour Capim-Cidreira, nome de seu mais recente EP, que mistura músicas novas com sucessos de sua carreira., entra elas Só Ficou o Cheiro, Beijo B e Flor de Aruanda. Sáb. (30), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista 2.073, 2º Andar, Consolação. R$ 120. Ingressos.

Canções de Caetano

Show nascido de uma live, Ayrton Montarroyos canta Caetano traz as versões do cantor pernambucano para composições de Caetano Veloso. Entre as escolhidas pelo artista, estão Força Estranha, Um Índio, Trem das Cores e Queixa. Sáb. (30), 19h. Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Jaloo

O cantor e ator Jaloo apresenta o show de seu álbum Ft 2, lançado recentemente, que traz canções como Say Goodbye, Céu Azul, Dói d+ e Q.S.A. Sáb. (30), 20h; dom. (1º), 18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. R$ 12/R$ 40. Garanta seu lugar.

Vozes Femininas

O Coral Jovem do Estado de São Paulo destaca o protagonismo das vozes femininas no concerto As Meninas de Veneza, inspirado no compositor Nicola Porporae suas obras escritas às meninas órfãs da então República de Veneza. Composições de Vivaldi, Pierluigi da Palestrina e Caroline Shaw também estão no programa. Sáb. (30), 15. Pateo do Collegio. Pça. Pateo do Collegio, 2, Centro. Dom. (1º), 11h. Sala São Paulo. Pça, Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos. Grátis. Compre aqui.

Slam do corpo

O grupo Slam do Corpo, que organiza batalhas de poesias com participação de poetas surdos e ouvintes, faz um sarau no qual os poemas são apresentados de forma livre e, depois, sob as regras do slam, são apresentados na competição. Dois tradutores-intérpretes de Libras acompanham o evento. Sáb. (30), 116h/17h. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. Grátis.