Fim de semana: exposições abertas para levar as crianças

Algumas boas exposições para ir com as crianças reabriram e foram prorrogadas. Aproveite a nova chance. Importante: reserve os ingressos com antecedência. Veja mais opções de passeios e atrações infantis no www.bora.ai.

OSGEMEOS: Segredos

A mostra panorâmica leva ao universo dos irmãos Otávio e Gustavo Pandolfo, marcado pelos famosos personagens amarelos, com influência da dança, música, muralismo e da cultura popular. Pinacoteca de São Paulo: 4ª a 2ª, das 11h às 19h, R$25 (inteira). Livre. Até o dia 9/8.

Museu das Ilusões

Uma exposição interativa e divertida, com mais de 60 atrações com experiências que brincam com a razão. Shopping Eldorado, 3º piso; 3ª a dom., das 11h às 19h. Entrada a cada 15 min. R$50 (inteira). 5 anos. Até o final de julho.

Leonardo da Vinci – 500 Anos de um Gênio

A exposição é uma experiência imersiva, que convida o visitante a conhecer mais sobre a vida e o legado de um do maiores gênios da humanidade. MIS Experience: 6ª a dom., das 11h às 17h (última entrada às 15h30). R$20 (inteira); 6ª grátis. 5 anos. Até 9/5.

Beatriz Milhazes

Reúne 170 obras em cartaz no Itaú Cultural e no Masp. A artista explora diferentes técnicas que se caracterizam pelo uso da cor e estruturas geométricas. Livre. Itaú Cultural: 3ª a dom., das 12h às 18h. Grátis. Até 4/7. Masp: 4ª a 6ª, das 13h às 19h; sáb. e dom. das 11h às 19h. R$ 45 (inteira); 3ª grátis. Até 6/6.

Os passeios aqui sugeridos ocorrem em locais comprometidos em respeitar todas as normas e protocolos de higiene, saúde e distanciamento propostos pela Prefeitura de São Paulo. Faça a sua parte também. Use mascaras, ande com alcool gel e mantenha o distanciamento social.