Fim de semana em SP tem show de Leci Brandão e peça do Grupo Tapa; confira

TEATRO

Vidas à Margem

Na pandemia, o Grupo Tapa se reestruturou para apresentações online, pela plataforma Zoom. No sábado, 16, será exibida Vidas à Margem, texto do grupo, com Flávio Tolezani e Natália Gonsales. Sáb. (16), 19h. Ingressos R$ 20 pelo sympla.com.br.

CINEMA

‘Atravessa a Vida’ discute a educação

Em época de Enem, o documentário de João Jardim – filmado antes da pandemia – ganha mais importância. O filme acompanha o cotidiano de uma turma do 3º ano, no interior de Sergipe, que se prepara para o exame. As limitações de ensino convivem com a descoberta pelos alunos de temas urgentes, como futuro, depressão, aborto e pena de morte. Espaço Itaú Frei Caneca: 16h, 19h30, 20h50. Petra Belas Artes: 17h40.

MÚSICA

Leci Brandão

A cantora e o grupo Sampagode se apresentam juntos no palco do Teatro Sérgio Cardoso em agenda que integra a programação da #ViradaSPOnline. Sáb. (16), 19h. Grátis. Programação completa e transmissão em culturaemcasa.com.br.

TEATRO INFANTIL

Universo de Júlio Verne no palco do CCBB

Inspirada pelas viagens do escritor francês Júlio Verne (1828-1905), a Cia Solas de Vento desenvolveu três espetáculos baseados na obra do autor: A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra e 20.000 Léguas Submarinas. Nesse último, o teatro do CCBB se transforma em submarino: o palco será o oceano; poltronas e corredores viram cabines; e o público “participa” como passageiro. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 4298-1270. Estreia sáb. (16), 15h. Sáb. e dom., 15h. R$ 15. Até 14/2. Ingressos em eventim.com.br.

PASSEIOS

Mondrian interativo

Aberto todos os dias em janeiro, o Museu da Imaginação dedica uma sala ao pintor holandês, na qual formas e cores se tornam degraus e escorregadores. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 10h/17h (fecha sáb. e dom.). R$ 50/ R$ 70.

EXPOSIÇÕES

Jovem artista ganha mostra individual

As pinturas abstratas do artista Gabriel Botta ganham destaque na primeira exposição do ano na Galeria Kogan Amaro. Intitulada Nos Confins, a mostra tem curadoria de Pollyana Quintella e reúne 20 trabalhos em diferentes dimensões e suportes, produzidos ao longo do ano passado. Al. Franca, 1.054, Jd. Paulista, 3045-0755. Inauguração: 4ª (20). 11h/15h. Agendamento por telefone ou pelo e-mail atendimento@galeriakoganamaro.com.

​FESTIVAL

Coquetel Molotov faz edição online até dia 23

Por Guilherme Sobota

Debates, oficinas e shows – gravados previamente – fazem parte da programação do evento pernambucano

Para marcar o início da temporada de festivais de música nacionais, o Coquetel Molotov, do Recife, mantém a curadoria voltada para as novidades em sua primeira edição virtual. Desde 11 de janeiro no ar, com programação de debates, oficinas e um mundo digital navegável, o festival prepara para a próxima semana sua programação de shows – gravados previamente, eles fazem parte da Série CQTL MLTV, segundo o festival, uma obra conceitual audiovisual gravada parte em São Paulo, na casa de shows Fauhaus, e parte no Criatório, um ateliê/estúdio em Gravatá (PE).

No line-up, Jup do Bairro, autora de um discos mais instigantes de 2020 (Corpo Sem Juízo), o encontro inédito de Boogarins e Ava Rocha, o tambor de Alessandra Leão, o piano de Amaro Freitas, a ciranda de Lia do Itamaracá e um dos bons trappers nacionais, Derek. Artistas de Pernambuco, como Luiz Lins, Bell Puã e Bella Kahun completam a escalação. A série encerra a programação do festival no YouTube nos dias 22 e 23 de janeiro.

A produtora, compositora e DJ britânica radicada em Berlim Perera Elsewhere apresenta-se hoje (15) em show exclusivo para o festival.

Grátis. Site: coquetelmolotv.com.br/17edicao.