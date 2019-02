Fim de semana em SP: confira dicas de peças, filmes, livros e exposições

A cidade é grande e as opções para diversão também. Para ajudar um pouquinho na escolha do que fazer no fim de semana, o Caderno 2 separou algumas dicas culturais.

Que tal conferir o novo filme com a Melissa McCarthy, Poderia me Perdoar?, com o qual ela concorre ao Oscar de Melhor Atriz. Tem também a bela exposição em homenagem ao poeta Manoel de Barros, no Itaú Cultural. Confira essas e outras dicas a seguir.

Cinema:

Poderia me Perdoar?

Filme com Melissa McCarthy, a atriz vive a jornalista Lee Israel que decide forjar e vender cartas de personalidades já falecidas, um negócio criminoso que dá muito certo. Quando as primeiras suspeitas começam, para não parar de lucrar, ela modifica o esquema e passa a roubar os textos originais de arquivos e bibliotecas.

Alita: Anjo de Combate

Alita chega aos cinema, inspirado no mangá de Yukito Kishiro, Battle Angel Alita ,produzido por James Cameron e Jon Landau, e dirigido por Robert Rodriguez. A atriz Rosa Salazar é a protagonista, uma ciborgue que desperta sem memória em um mundo pós-apocalíptico destruído por uma queda tecnológica.

Exposição:

'Ocupação Manoel de Barros' mergulha no universo denso e profundo do poeta. Em cartaz no Itaú Cultural, exposição homenageia Manoel de Barros, um dos principais poetas brasileiros, e mostra os bastidores de sua produção, com fotos, reproduções de originais, bilhetes e alguns de seus caderninhos artesanais

Teatro:

Cássia Kis encerra temporada com versos de Manoel de Barros em Meu Quintal É Maior do que o Mundo no Sesc Avenida Paulista. O ponto de partida da peça, que traz 18 poemas de Manoel de Barros, foi o livro 'Memórias Inventadas'.

Teatro Infantil:

Que tal levar a criançada para curtir um teatro no fim de semana? Uma dica legal é a peça A Minicostureira, que conta com a direção de Débora e Cynthia Falabella. Inspirada no conto A Moça Tecelã, de Marina Colasanti, a peça foi escrita por Frann Ferraretto e apresenta o mundo de sonho da pequena tecelã Clara, que usa sua imaginação para criar seu próprio mundo, a partir de linhas e retalhos. No elenco estão a própria autora e os atores Bruno Ribeiro, Antoniela Canto e Mateus Monteiro.

A MINICOSTUREIRA

Direção de Cynthia e Débora Falabella

Classificação: Livre.

Duração: 60 minutos.

Teatro Porto Seguro

Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226.7300.

Sábados e domingos, às 15h. R$ 40/ R$ 50. Até 17/3.

Música erudita:

'O Barbeiro de Sevilha', de Rossini, abre a temporada no Teatro Municipal. Com estreia nesta quinta-feira, no Teatro Municipal de São Paulo, 'O Barbeiro de Sevilha' é, por ora, a única ópera prevista para 2019