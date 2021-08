Fim de semana com festival de circo online

Aproveite a sexta edição do Festival Internacional Sesc de Circo, totalmente online, para promover a magia circense na sua casa. O evento traz mais de vinte atrações, entre espetáculos transmitidos ao vivo em unidades do Sesc-SP e outras gravadas, além de inúmeras ações formativas e encontros entre profissionais de várias partes do mundo.

Entre os espetáculos para curtir com os pequenos, destaque para as quatro estreias mundiais: Circo Misterium, da cia. Barracão Teatro, em uma apresentação de palhaços que discute a finitude e a eterna continuidade da vida; CircomUns, do Circo e Teatro Palombar, que investiga a imagem de pessoas anônimas relacionando-as a uma ‘estética periférica’; La Trattoria, do grupo Los Circo Los, com a história da inauguração de um restaurante; e Retumbantes, com Livia Nestrovski, Lívia Mattos, Tomás Oliveira e Rafé, espetáculo-show que promove o encontro do circo com a música e as artes visuais.

Alguns espetáculos serão apresentados pela primeira vez de forma virtual, entre eles A Caravana do Tempo, do Unidos do Swing; Bloom – Caminhos e Encontros, da Cia La Mala; e Ela - Em todos os Lugares, da Troupe Guezá.

Na programação também está o espetáculo Exceções à Gravidade, obra apresentada há quase 40 anos no mundo inteiro pelo americano Avner Eisenberg - aclamado como um dos mais importantes palhaços de todos os tempos com malabares, ilusionismo e palhaçaria.

Integram a programação ainda: Protnistas - O Movimento Negro no Picadeiro; Cachimônia, da Cia Artinerant’s; Circo Charanga, o mais recente espetáculo da Cia. LaMínima.

Entre os cursos e oficinas, temas como números circenses, maquiagem artística, exercícios de preparação corporal entre outros temas para todos os tipos de público.

Veja mais atrações infantis em www.bora.ai

De 28 de agosto a 04 de setembro. Exibições pelo youtube.com/SescSP. Grátis. Confira a programação completa e faça as inscrições para as oficinas pelo site circos.sescsp.org.br.