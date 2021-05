Fim de semana com as crianças: veja opções de passeio e para ficar em casa

Não sabe o que fazer com as crianças no fim de semana? Há opções para quem quer ficar em casa ou dar uma arejada na rua (sempre, claro, de máscara, álcool em gel e com distanciamento social). Confira nossa seleção - há mais programas no www.bora.ai.

Im.fusion no MIS

A nova instalação tecnológica e interativa traz uma experiência repleta de efeitos especiais que propõe, de forma lúdica, uma reflexão sobre como interagimos com o micro e o macro, em diferentes ambientes e contextos. Em uma sala escura, os visitantes estão imersos em formas coloridas, interagindo por meio de sensores com projeções de efeitos especiais – gráficos e sonoros. As câmeras e os sensores instalados no local captam a movimentação das pessoas que passam a interferir randomicamente nas exibições. Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS). Ter. a dom, das 11h às 17h. R$10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), gratuito às terças e para crianças até 5 anos . Compra e reserva exclusivamente pelo site da instituição com limite de 8 pessoas por sessão. 12 minutos. Livre.

Em Guerra Com o Vovô

Estréia nos cinemas uma comédia perfeita ver em família. O filme é estrelado por Robert De Niro, Uma Thurman e grande elenco e dirigida por Tim Hill ( de Alvin e Os Esquilos e roteirista da série de TV e dos filmes Bob Esponja). Nas principais salas de cinema da cidade. Dublado ou legendado. 95 minutos. Livre.

Temporada Alfa Crianças

No espetáculo Zazou, um Amor de Bruxa, a bruxinha Carmesinda Aretuza fazia suas “maldadezinhas” exalando os fedores de suas poções por toda a cidade. Vivia feliz com seu fiel escudeiro, o urubu Boris, até que um dia se apaixonou por Mirabô, o vendedor de perfumes. Teatro Alfa. Sáb. e dom., 16h; R$ 40 (inteira). 75 minutos. 6 anos.

Live com os Doutores da Alegria

O espetáculo Doutores da Alegria Conta Causos, um dos pilares do repertório cênico da ONG Doutores da Alegria, narra histórias vivenciadas entre palhaços e crianças nos atendimentos em hospitais. Longe das unidades de saúde pública devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19, a realização de um espetáculo virtual é uma das ações propostas para atender as crianças a distância. Sábado (15), às 17h, pelo YouTube. Grátis. Livre.

Live Grandes Músicos para Pequenos

O espetáculo inédito Playground do Grandes Músicos para Pequenos traz um passeio pela história da música brasileira. Um show interativo que vai brincar o tempo todo com as crianças que estiverem assistindo, colocando todo mundo para cantar e dançar.

16 de maio, domingo, às 16h pelo YouTube. Grátis. Livre.