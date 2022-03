Fim de semana com as crianças tem teatro e musical

O fim de semana está repleto de atrações para levar as crianças. Confira as opções abaixo - há mais sugestões no www.bora.ai.

Mequetrefe Sorrateiro

O espetáculo infantil aborda o universo afetivo de uma criança a partir da história de uma menina que vive a separação dos seus pais e a transição da infância para a adolescência. O espetáculo tem música, poesia e animações que acompanham as tristezas, alegrias e a trajetória de amadurecimento da menina, que pelo caminho encontra ajuda de outros.

Sesc Consolação. De 12 de março a 16 de abril. Sáb. e dom., 11h. R$ 24 (inteira). Grátis para crianças até 12 anos. 60 minutos. Livre. Ingressos aqui.

​Musical Buda

A premiadíssima Banda Mirim, conhecida por espetáculos que mesclam teatro, música e circo para adultos e crianças, apresenta o musical Buda. O espetáculo conta história do príncipe Sidarta Gautama, que abandonou todo o luxo e riqueza dos palácios para conhecer o mundo real em uma profunda jornada de autoconhecimento até alcançar a Iluminação e transformar-se em Buda. Sem fazer apologia de ordem espiritual, a peça se concentra em mostrar a aventura humana de Sidarta, criando várias identificações com espectadores de todas as idades. O musical conta com 11 artistas em cena e cerca de 30 instrumentos de várias origens, trazendo influências da cultura popular brasileira - como o Caboclinho e o Reisado e do Bollywood - as modernas danças da Índia.

Sesc Vila Mariana. De 11 a 13 de março. 6ª e sáb., 20h; domingo, 18h. R$40 (inteira). Grátis para crianças até 12 anos. 60 minutos. 5 anos. Ingressos aqui.

Banda Doutores de Alegria

O show da Banda Doutores de Alegria traz um repertório autoral inspirado na atuação lúdica e engraçada dos palhaços da associação nos hospitais, completado por cenas poéticas inspiradas no dia a dia dos palhaços e palhaças que visitam as crianças internadas. No palco, os doutores se revezam em vários instrumentos, como bateria, flauta transversal, violão, ukulele, sanfona, percurssão, cavaquinho e violino. O espetáculo inclui ainda momentos interativos.

Teatro Morumbishopping. De 12 de março a 3 de abril. Sáb. e dom., 15h. R$ 70 (inteira). 50 minutos. Livre. Ingressos aqui.

Espaço GEXperience

A Globo inaugura o GEXperience, espaço temático e interativo com 3 mil metros quadrados e atrações relacionadas ao universo do Grupo Globo. As experiências são divididas em esportes, entretenimento e geração de conteúdo. Entre as atrações estão restaurante, estúdio para gravações, arena de games, quadra esportiva interativa com narração de locutores da rede, cabines de streaming, exposição sobre novelas e terraço. Tem uma área inteira com brinquedos e atividades dedicadas as crianças e famílias.

Shopping Market Place. 2ª, 4ª, 5ª e 6ª, das 10h às 22h. Dom., das 12h às 16h. R$ 39,90. Crianças de até 5 anos e 11 meses têm acesso gratuito, basta emitir ingresso infantil. Livre. De segunda a sexta, das 12h às 14h a entrada é gratuita.