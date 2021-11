Fim de semana com as crianças: teatro, exposição e festival

Com a reabertura das atividades em São Paulo, não faltam programas para fazer com as crianças. Selecionamos três - um deles, online, para curtir a preguiça do domingo de manhã em casa antes de aproveitar o dia. Veja mais opções de programas no www.bora.ai.

2º Festival Miolo Mole

Realizado pelo Doutores da Alegria, o evento traz atrações musicais com os grupos Pequeno Cidadão e Beatles para Crianças, além de entrevistas com profissionais sobre infância e saúde e, como não poderia faltar, muitas intervenções dos palhaços conhecidos por levar alegria a crianças internadas em hospitais. Com transmissão virtual e gratuita, tem como um dos objetivos arrecadar recursos para a manutenção das atividades da associação Doutores da Alegria, que completa 30 anos de atuação em 2021.

Domingo, 7 de novembro, das 9h às 13h. Transmissão online pelas redes sociais da associação. Grátis.

Exposição ImaginEINSTEIN!

O Museu da Imaginação estreia a exposição ImaginEINSTEIN que busca trazer o maior entendimento do universo da física para os pequenos. Quinze equipamentos estão expostos para mostrar como a física está inserida em nosso cotidiano. A ideia é que as crianças possam interagir com eles e, assim, entendam os conceitos científicos presentes em cada um deles. Os visitantes poderão ver a formação do arco-íris, espelhos curvos que proporcionam diferentes imagens do seu corpo, ilusões de ótica, a simulação das asas de um avião, entre outros.

Até 30/11. 3ª a dom. e feriados. Dois períodos de atendimento: das 9h30 às 13h e das 14h às 17h30 (o museu abre extraordinariamente às segundas, quando pontes de feriados). Adulto Inteira R$ 50; criança Meia Entrada (2 a 12 anos): R$ 70.

Teatro 'O Garoto Honesto'

O novo espetáculo infanto-juvenil retrata Guto, um garoto simples e humilde que vive no orfanato com seus amigos. Depois de muito sofrer com a falta de carinho, Guto decide fugir do orfanato, na companhia de outras sete crianças. Ao sair, eles se deparam com um mundo repleto de curiosidades e desafios. Guto nem imagina o que passará nas ruas até finalmente completar seu destino. Texto, músicas e direção de Bernardo Berro. Traz no elenco 35 pessoas selecionadas em audição (11 adultos e 24 crianças), que se revezam no palco.

Teatro Alfa. De 6 de novembro a 12 de dezembro. Sábados e domingos às 11 horas. 60 minutos. R$ 25 (crianças) e R$ 50 (adultos). Recomendado para crianças a partir de 10 anos.