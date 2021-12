Fim de semana com as crianças: rolimã, teatro e clima de Natal

O fim de semana reserva programas para gostos variados. O Rolimã Fest tem gostinho de antigamente, com carrinhos de rolimã disponíveis para as crianças. Há ainda programação teatral, estreia no cinema e a inauguração da decoração natalina no Parque do Ibirapuera.

PASSEIO

Rolimã fest

Quer matar as saudades e apresentar para as crianças o carrinho de rolimã, um dos brinquedos mais queridos nos anos 70 e 80? Aproveite a chance no Rolimã Fest, neste domingo (5), onde os carrinhos poderão ser alugados para promover uma aventura para adultos e crianças. Para fazer sua inscrição, basta levar 1kg de alimento não perecível.

Rua Bom Pastor 509. Dom. (5), 9h/17h. Carrinhos grátis no local. Inscrições no dia e local do evento. Uso do capacete será obrigatório.

Árvore de Natal no Parque do Ibirapuera

O Natal do Parque Ibirapuera segue o tema A Festa da Natureza. A proposta é, por meio de uma história mágica, dar uma nova vida aos bichos, insetos e flores existentes no parque e ressaltar importância da conservação ambiental. O público poderá assistir, diariamente em dezembro, a um espetáculo de som e luz no lago, feito com uma projeção holográfica, com efeitos que simulam animais e objetos – o show poderá ser visto de qualquer ponto até 1,5 km. Complementam a decoração do lago esculturas iluminadas com alturas que variam entre 2 e 3 metros e um circuito formado por árvores natalinas.

De 4/12 a 6/1, a partir das 19h30. Grátis.

TEATRO INFANTIL

Florbela e Todas as Palavras do Mundo

O encontro da doce Florbela com o atrapalhado e medroso Renê, e sua fiel e corajosa escudeira Clarinha, é o mote da peça infanto-juvenil Florbela e Todas as Palavras do Mundo. A peça é permeada por canções interpretadas pelos atores em cena, e faz do jogo com as palavras o grande protagonista da história. A história leva o público a (re)visitar lugares e emoções reconhecidos por todos, tanto os adultos, quanto os jovens. A estreia da peça marca a retomada da programação infantil presencial no CCSP - Centro Cultural São Paulo.

Centro Cultural São Paulo - Sala Jardel Filho. De 4 a 19/12. Sábados e domingos, às 16h. R$ 20 (inteira). 60 minutos. Livre.

Zepelim (ou O balão que nunca existiu)

Marcando a retomada das apresentações de teatro infantil no Sesc Bom Retiro, a Cia. Variante apresenta o espetáculo Zepelim (ou O balão que nunca existiu) que conta a história de Zezinho, um garoto que vive no lixão com seu melhor e único amigo, o cachorro vira-lata Pelim. É com ele que divide suas brincadeiras, todos os seus pertences, suas risadas, sua moradia, sua comida e seu maior sonho: poder voar de balão.

Sesc Bom Retiro. Domingos 5 e 12/12, 16h. Ingressos pelo site sescsp.org.br/bomretiro. R$ 20 (Inteira). Grátis para crianças até 12 anos. Livre. 50 minutos.

CINEMA

Estréia do filme Clifford: O Gigante Cão Vermelho

Este é segundo longa de Clifford, um carismático cão gigante vermelho. Clifford era um pequeno filhotinho de cachorro vermelho que vivia em uma casa repleta de amor e cuidado. Porém, o amor de sua jovem dona, Emily Elizabeth, por ele é tão grande, que o cão cresce até atingir um tamanho gigantesco.

Nos principais cinemas. 96 minutos. Livre.