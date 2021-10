Fim de semana com as crianças: opções de passeio e para ficar em casa

Separamos três programas, com diferentes propostas. Tem musical online, espetáculo presencial, além do projeto de montar uma festa em casa, com as instruções da Palhaça Rubra. Confira nossa seleção - há mais programas no www.bora.ai.

Baile Partimcundum

O musical online, baseado na obra Partimpim 2, de Adriana Calcanhotto, tem dramaturgia de Adriana Falcão e Matheus Torreão. Isabel é o fio condutor da história. Ela adora livros, tem duas mães e descobre-se apaixonada por Alexandre, o herói inseguro e misterioso de uma das histórias que leu. A peça transita entre a casa de Isabel e o Reino Partimcundum. Estreia: sáb. (2). Sáb. e dom., 17h. Via Sympla. R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia). 60 minutos. Livre. Até 28/11

Kit da Palhaça Rubra

A palhaça, musicista, arte-educadora e escritora Lu Lopes lança uma série de vídeos-brinquedo para as famílias se divertirem em casa com tutoriais criativos. Para o mês das bruxas, o tema do kit é “horripilante” e traz instruções para preparar brincadeiras, montar uma festa e fantasias medonhas, além da história personalizada gravada com sugestões do comprador. R$ 350. Vendas pelo WhatsApp (16) 98171-0136.

Fábulas de La Fontaine

O espetáculo da Cia Mercearia de Ideias traz ao palco músicos e atores-bailarinos que apresentam fábulas em um ambiente mágico. São 11 histórias, selecionadas do repertório do escritor francês Jean de La Fontaine (1621-1695), entre elas A Galinha dos Ovos de Ouro. Teatro Sérgio Cardoso. Sáb. (2) e dom. (3), 11h. R$ 20 (inteira). Vendas pelo bit.ly/3D1yIAk. 60 min. Livre.