Fim de semana com as crianças: cinema, oficinas e live junina

Para quem quer sair um pouco de casa, os cinemas recebem a estreia de Spirit: o Indomável. As salas estão operando com medidas de segurança rígidas e público reduzido, mas também não faltam opções para curtir o fim de semana em casa em tempos de pandemia. Mais atrações no www.bora.ai.

CINEMA

Spirit: O Indomável

Lucky, uma garota que cresceu em uma cidade da costa leste sob o olhar atento de sua tia Cora, não é exatamente uma fã de regras e restrições. De volta a casa de seu pai, em uma pacata cidadezinha, Lucky conhece Spirit, um cavalo selvagem que compartilha sua tendência independente, e torna-se amiga de duas cavaleiras locais. Quando um tratador de cavalos sem coração e sua equipe planejam capturar Spirit e sua manada e leiloá-los para uma vida de cativeiro e trabalho duro, Lucky convoca suas novas amigas e corajosamente embarca na aventura de uma vida inteira para resgatar o cavalo que deu a ela liberdade e um senso de propósito. Em cartaz nos cinemas da cidade.

DESAFIO

Desafio de desenho do MASP

O museu convida adultos e crianças a reinterpretar obras marcantes de seu acervo. A obra deste mês é A Canoa sobre o Epte, de Claude Monet. Para participar, é só publicar seu desenho no Instagram até domingo, 13 de junho às 23h59, e marcar com @masp e #maspdesenhosemcasa. Os selecionados serão postados na segunda, 14 de junho, e receberão um passe Amigo MASP grátis. Virtual. Grátis. Livre.

OFICINA

Oficina virtual do Itaú Cultural

No IC para Crianças, a cantora Mairah Rocha, integrante do grupo Barbatuques, busca junto do público, dentro de casa, objetos com sons interessantes. Nesta expedição serão descobertos instrumentos que existem pertinho de cada um, mas passam inadvertidos, como os diversos objetos que estão na cozinha. Dia 12 de junho (sábado), às 11h. Pelo www.itaucultural.org.br e YouTube. Grátis. Acessível em Libras. Livre.

LIVE JUNINA

Trupe Trupé #EmCasaComSesc

Parte do projeto #EmCasaComSesc, a Trupe Trupé apresenta Viva São João, show em comemoração ao ciclo junino. O grupo resgata músicas tradicionais de festejos juninos, brincadeiras, quadrilha e até um casamento inusitado entre cabeções. A apresentação também traz músicas autorais de espetáculos do coletivo e algumas canções inéditas. Transmissão do Sesc Pinheiros. Dia 12 de junho (sábado), às 15h. Pelo Instagram do Sesc Ao Vivo e no canal do YouTube do Sesc São Paulo. Grátis. Livre.

TEATRO ONLINE

Donzela Guerreira

A peça Donzela Guerreira, com a Cia Mundu Rodá, traz a história de uma jovem que, disfarçada de homem, segue em combate no lugar de seu velho pai, representando o único filho, varão da família. Como soldado, se apaixona por seu capitão e este, por ela. Sem revelar sua identidade, Donzela e Capitão travam suas próprias batalhas, colocando à prova seus princípios, sentimentos e desejos. Dias 10, 11 e 12 de junho às 20h. com tradução em libras. Pelo YouTube. Grátis. 12 anos.

Encontro com princesas

Um encontro com as princesas. Na narrativa, as princesas dos contos de fadas Bela, Cinderela, Branca de Neve, Rapunzel, Rainha da Neve, Bela Adormecida e a Pequena Sereia ajudam um príncipe encantado a encontrar a sua princesa desaparecida. Dia 13 de junho (domingo) às 16h. Pelo Facebook DiversaoEmCena. Grátis. 2 anos.