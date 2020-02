Filmes em cartaz no cinema para ver no carnaval

Para quem quer curtir o carnaval longe da folia, o Caderno 2 escolheu cinco filmes que estão em cartaz . Boa parte deles, como Parasita, levou prêmios no Oscar 2020. Veja a seguir a lista com cinco filmes para assistir nos cinemas e aproveitar o carnaval com sossego.

A história de dois soldados britânicos em um dos momentos mais críticos da Primeira Guerra Mundial. Em uma dramática corrida contra o tempo, eles deverão cruzar o território inimigo e entregar uma mensagem. Confira salas e horários.

Arlequina e suas amigas formam um grupo de heroínas que deve enfrentar um terrível bandido que ameaça Gotham City. Margot Robbie e Mary Elizabeth Winstead estão no elenco. Confira salas e horários.

Fargo

O filme de Joel Coen e Ethan Coen será exibido no projeto Carnaval em 35mm, do CineSesc. Em 1987, na cidade americana de Fargo, o gerente de uma revendedora de automóveis, ao se ver em uma delicada situação financeira, elabora o seqüestro da própria esposa e faz um acordo com dois marginais. Mas uma série de acontecimentos não previstos cria logo de início um triplo assassinato e uma chefe de polícia grávida tenta elucidar o caso. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César. 2ª (24), 20h. R$ 5/R$ 17.

Vencedor de quatro Oscar, incluindo melhor filme, o longa-metragem sul-coreano conta a história de quatro membros de uma família que estão desempregados e vivem com dificuldades, até que o filho mais velho arruma emprego como professor de uma garota rica e o contato dessas pessoas com a vida de luxo e glamour as leva a fazer o necessário para ascenderem socialmente. Confira salas e horários.

Jojo é um menino de 10 anos que, na sua imaginação, trata Hitler como um amigo próximo. Um dia, ele descobre que sua mãe está escondendo uma jovem judia no sótão de casa. Depois de tentar expulsá-la, ele começa a se aproximar da hóspede. Scarlett Johannson está no elenco. Confira salas e horários.