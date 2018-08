Filhas dos Stones brilham nas passarelas britânicas As grifes britânicas desfilam suas coleções para a temporada de primavera e verão na London Fashion Week, um espaço tanto de marcas famosas como de marcas de estilistas novatos. Desde domingo, 45 estilistas ditam um novo estilo para o seu verão. A semana de moda inglesa não tem a importância suprema da de Paris nem a crescente importância da de Nova York, mas tem lá o seu papel ao mostrar novos talentos. Nas passarelas, o destaque fica por conta das filhas de celebridades britânicas, como Alexandra Richards, filha do guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards; e Elizabeth Jagger, filha de Mick Jagger e da modelo Jerry Hall, líder e vocalista da banda. Elizabeth esteve no Brasil em junho deste ano, para desfilar na Fashion Rio, a semana de moda carioca. Elizabeth foi o centro das atenções no desfile da Colcci, no Museu de Arte Moderna do Rio, em 26 de junho.