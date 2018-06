‘Ficou antiquada a ideia de que a roupa seja vista só na passarela’, diz Tommy Hilfiger

Fechando a semana de moda milanesa, Tommy Hilfiger montou um autódromo para apresentar a quarta coleção da grife americana com colaboração da modelo Gigi Hadid. As inconfundíveis listras da Tommy dividiram espaço com o xadrez de bandeiras das competições de automobilismo. No formato ‘see now buy now’, os looks ficaram disponíveis imediatamente nos canais da marca em mais de 70 países. Ao Estado, o estilista falou com exclusividade.

Como está sendo a experiência de fazer desfiles em turnês?

Uma aventura! Estava cansado dos mesmos desfiles e queria fazer algo diferente. A geração millennial quer propósito, quer ver, comprar e vestir. Para mim, ficou antiquada a ideia de que a roupa seja vista só na passarela.

Por que a Itália agora?

Aqui é a capital da moda! Estamos em uma turnê mundial, já passamos por Nova York, Los Angeles, Pequim, Londres e agora Milão.

O que faz uma marca global atrair clientes no mundo todo?

Acredito que você precisa ter estilo, boa qualidade, boa modelagem e bom preço.

Como é seu relacionamento criativo com Gigi Hadid?

Incrível! Ela tem muito senso de estilo e quando entra na minha sala de criação é um evento, dando sua opinião certeira, dizendo do que gosta. Teoricamente, ela deveria passar duas horas com os meus designers, mas dessa vez passou oito, dando ideias e inspirando a todos.