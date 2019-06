Festival ‘Soy Latino’ traz nomes da cena cultural latino-americana

O Memorial da América Latina recebe neste sábado, 15, a 7ª edição do Festival Soy Latino, que une cultura, gastronomia, dança e música regionais. O evento é gratuito e acontece das 12h às 21h.

Entre as atrações principais, estão a banda de pop rock latino Guantas (Argentina/Brasil), a cantora Celina Castro (El Salvador), o DJ El Divino (Panamá) e os grupos folclóricos Os Caporales - Mi Viejo San Simón (Bolívia) e Los Mariachis (México). No evento, o público também poderá aprender alguns passos de danças regionais com o professor Luiz Guarany.

Além de música e dança, o evento também conta com gastronomia típica. Estarão no Festival os restaurantes Inkahouse (comida peruana), La Mexicana (comida mexicana) e La Casera (comida chilena), entre outros.

Soy Latino – 7º Festival Cultural e Gastronômico Latino-americano de São Paulo. Memorial da América Latina – Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Praça Cívica. 12h às 21h. Entrada gratuita.