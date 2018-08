Festival Mundial do Minuto abre inscrições Estão abertas as inscrições para o Festival Mundial do Minuto até o dia 30 de outubro. Depois de serem realizadas três edições regionais em São Paulo, Brasília e Curitiba, acontece este ano a primeira etapa regional/mundial do evento. O festival, que terá início no dia 6 de dezembro, terá dois temas e duas mostras competitivas. Além do tema Mínima Diferença, haverá uma mostra com Tema Livre. Os trabalhos podem ter no mínimo um frame e no máximo 60 segundos. A seleção da mostra competitiva é realizada por Francisco Cesar Filho, Luiz Duva e Marcelo Masagão. Os regulamentos e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.festivaldominuto.com.br.