Festival Gastronômico de Camburi dá a largada Começa hoje e vai até o dia 17 de outubro a 3.ª edição do Festival Camburi Gastronômico, que envolve chefs de sete restaurantes da praia de Camburi, em São Sebastião. A cada semana do evento, um dos restaurantes participantes ? Antigas, Acqua, Cantinetta, Cauim, Manacá, Ogan e Tiê ? estará à frente do festival, oferecendo um cardápio exclusivo com pratos inspirados nas cores, sabores e aromas da primavera, que estará disponível na casa todos os dias da semana, de 2ª feira a domingo. O primeiro restaurante a comandar o Camburi Gastronômico, entre os dias 2 e 5 de setembro, será o Ogan, de Valmir Alexandrini. O chef criou três opções de menu para o evento, que poderão ser escolhidas pelos clientes ao preço de R$ 70,00. Entre os destaques dos cardápios, estão o Shiitake com lulas ao molho de saquê e shoyu, os Camarões com gengibre frito, papaia verde e riso nero e o Crumble de damasco com redução de tangerina. Os clientes também terão à disposição uma carta especial de vinhos com sugestões de harmonização. Na semana de 6 a 12 de setembro, o festival estará sob o comando do restaurante Cauim, do chef Domingos Carelli. Após o término do Camburi Gastronômico, os restaurantes continuarão com o rodízio semanal, dando a garantia de que sempre haverá um restaurante aberto na praia durante toda a semana. Restaurante Ogan, de Valmir Alexandrini. Estrada do Camburi, 1650 ? Camburi / tel.: (12) 3865-2388. Preço do cardápio: R$ 70,00 ? um menu completo à escolha ? entrada, prato principal e sobremesa (carta especial de vinhos com sugestões de harmonização) Restaurante Cauim, de Domingos Carelli (de 6 a 12), Av. Walkir Vergani, 2322 - Boiçucanga / tel.: (12) 3865-1208. Preço do cardápio: R$ 58,00 ? uma entrada, um prato principal e uma sobremesa à escolha