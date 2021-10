Festival de Jazz e de Teatro Negro são destaques culturais da semana

Música

O Sesc Jazz começa hoje (15) e vai até dia 31 e marca a volta das apresentações com plateia nas unidades Pompeia, Vila Mariana, Pinheiros e Consolação. Além dos shows com artistas nacionais e internacionais, haverá ainda mostra de filmes que abordam o gênero musical, mesas de debates, webséries e mais. Veja o que mais assistir:

Festival multiplataforma

A programação do Sesc Jazz marca a volta das apresentações com plateia nas unidades Sesc. No dia a abertura (15), às 21h, o pianista Amaro Freitas se apresenta no palco do Sesc Pompeia, juntamente com o grupo Ancestral Cumbe, composições inéditas e celebra sua ancestralidade por meio da obra de artistas como Milton Nascimento e Moacir Santos. Haverá também transmissão pelo YouTube. No sábado (16), às 19h, no Sesc Pinheiros, a Funmilayo Afrobeat Orquestra, formada apenas por mulheres e pessoas LGBTQ+, mostra clássicos do gênero. No domingo (17), às 19h, no Sesc Pompeia, o músico moçambicano Otis Selimane Remane comanda o projeto The Otis Project, que toca jazz, trap, rap e neo-soul. O Sesc Jazz segue até o dia 31 de outubro com apresentações de nomes como Hamilton de Holanda, Trio Curupira, Frank Salis Quartet, Pau Brasil, Toninho Horta, Romero Lubambo, Joyce Moreno, João Donato, entre outros. O valor dos ingressos varia de acordo com a apresentação.Programação completa aqui.

Na sanfona

O sanfoneiro sergipano Mestrinho apresenta o show Ecleticidade, no qual mostra, além de canções autorais, clássicos do jazz e do choro que fizeram parte de sua formação como músico. O forró, claro, também não ficará de fora. Hoje (15), 20h e 22h. Blue Note SP. Av. Paulista, 2073, Metro Consolação. R$ 90. bit.ly/showdomestrinho

Sorriso Maroto

Depois de uma apresentação com ingressos esgotados no fim do mês, a banda Sorriso Maroto faz mais um show em São Paulo. A procura dos fãs é para assistir ao show do novo projeto do grupo, batizado de A.M.A – Antes que o Mundo Acabe, que tem músicas como Nosso Flow e 100 Likes. Hoje (15), 22h30. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 45/R$ 1.440. bit.ly/showdosorrisomaroto

Homenagem a Stravinski

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, Osesp, sob regência dos maestros Arvo Volmer e Ricardo Bologna, retoma os concertos do ciclo Stravinsky 50, que marca as cinco décadas de morte do compositor russo Igor Stravinsky, com a apresentação da obra Jogo de Cartas, além da abertura-fantasia Romeu e Julieta, de Tchaikovsky. Hoje (15), 20h; sáb. (16), 16h30. Sala São Paulo. Pça, Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 50/R$ 100. bit.ly/concertostravinsky

João Donato

Em seu primeiro show com banda na capital paulista desde o início da pandemia, João Donato, aos 87 anos, mostra clássicos do seu repertório, como A Rã e Até Quem Sabe e músicas novas que descobriu durante o período da quarentena. O veterano não para. Está lançando um disco com Jards Macalé e prepara um outro com parcerias com as cantoras Céu e Dona Onete para o próximo ano. Sab. (16), 20h. Blue Note SP. Av. Paulista, 2073, Metrô Consolação. R$ 160. bit.ly/showdojoaodonato

Tramas do sucesso

Não faltarão hits no show que Paula Toller apresenta neste final de semana: Como Eu Quero, Nada Sei, Amanhã é 23 , além da canção lançada no ano passado, Eu Amo Brilhar. Sáb. (16), 21h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 149/R$ 269. bit.ly/showdapaulatoller

Tributo a Aretha

Cantora e compositora nova-iorquina radicada no Rio de Janeiro, Alma Thomas faz shows em que revisita sucesso de Aretha Franklin (1942-2018), entre eles, Until You Come Back To Me, Trouble In Mind, All The Kings Horses e Don't Play That Song For Me. Sáb. (16), 21h. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 75/R$ 80. bit.ly/showdaalma

Semeando canções

O cantor mineiro Beto Guedes se apresenta pela primeira vez no Bourbon Street, casa dedicada ao jazz em São Paulo. Autor de músicas que se tornaram clássicos da música brasileira, como Sol de Primavera, O Sal da Terra e Feira Moderna, Guedes cantará essas e outras canções acompanhado de sua banda. Dom. (17), 19h30. Bourbon Street. R. Dos Chanés, 127, Moema. R$ 135. bit.ly/showdobetoguedes.

Coldplay no Planetário

Audição Espacial: Music of The Spheres, inspirado no novo álbum da banda britânica Coldplay, é o nome da experiência que faz parte do programa Sons do Espaço. O espetáculo cria um sistema planetário imaginado pela banda que será exibido com a tecnologia full dome, ao som das 12 faixas do nono álbum do grupo. De 6ª (15) a dom. (17), às 17h. Grátis, mediante agendamento no ibirapueraparque.com.br.

Teatro

Cultura afro-indígena

A 3ª edição de Dona Ruth: Festival de Teatro Negro de São Paulo, promovido pelo Itaú Cultural, terá início na próxima quarta-feira (20). A programação do festival, que ocorre de forma virtual até o dia 24 de outubro, homenageia a memória da atriz Ruth de Souza e celebra seu centenário. Diariamente, a série Atos Artísticos apresentará seis criações cênicas audiovisuais de artistas indígenas e negros do Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. A performance inédita Póhutine – únicos, criada coletivamente por 10 artistas do Mato Grosso especialmente para o festival, abordará questões cotidianas vivenciadas pelos membros de um núcleo familiar afro-indígena. No dia da abertura, às 20h, a cantora Anelis Assumpção apresentará o show Itamares, como transmissão ao vivo pelo YouTube do Itaú Cultural.

Retrato da dor

Em O Ovo de Ouro, Dasco Nagy (Duda Mamberti), que fora um Sonderkommando, prisioneiro selecionado para trabalhar nas câmaras de gás e nos crematórios dos campos de concentração nazistas, narra a um jornalista os horrores e as tristezas que viveu durante o regime do ditador Hitler. No elenco, ainda estão os atores Leonardo Miggiorin, Rita Batata, Lucas Papp e Ando Carmago. O texto é de Luccas Papp e a direção de Ricardo Grasson. Hoje (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 20/R$ 40.

Mostra de repertório

A partir de hoje (15), O Núcleo Teatro do Indivíduo, que tem direção geral de Rodolfo Lima, ocupa a sala Augusto Boal do Teatro de Arena com três espetáculos de repertório. Às sextas-feiras, é o dia da peça Bicha Oca (2009), baseada na literatura do escritor pernambucano Marcelino Freire. Aos sábados, Desamador (2013), da obra de Fabrício Carpinejar, ocupa a programação. Por fim, aos domingos, é a vez de Réquiem para um rapaz triste (2002), com inspiração na obra do escritor Caio Fernando Abreu. Sempre às 20h30. Teatro de Arena Eugênio Kusnet. R.Dr. Teodoro Baima, 94, Vila Buarque. Contribuição Voluntária. Até 31/10.

Conversa franca

No musical dramático com temática LGBTQIAP+, Segredos Sussurrados ao Silêncio da Chuva, uma família revive um jogo de segredos em que são revelados temas pertinentes a toda sociedade, como relacionamento, sexo, família, educação e trabalho. A direção geral é de Alexandre Biondi. Sáb., 21h30. Teatro West Plaza. Av. Francisco Matarazzo, s/nº. 3º andar, Água Branca. R$ 60. Até 27/11. www.ingressoparatodos.com.br

Só on-line

Em Drive, cinco jovens atores colocam em jogo seus limites amorosos ao realizarem loucuras de amor a partir de suas próprias histórias. Tudo isso acontece em uma balada secreta localizada no centro da cidade de São Paulo. A Idealização e direção é de Victor Abrahão. Estreia sáb. (16). 2ª e sáb., 21h/dom., 19 h. R$ 20. Até 15/11.

Grande estrela

Olhares de Perfil – O Mito Greta Garbo usa o mito de Greta Garbo para falar sobre questões como a ambiguidade sexual de uma das atrizes mais desejadas da história, a problemática das relações e amores platônicos. A direção é de Roberto Cordovani, que também integra o elenco ao lado de Ruben Gabira e Alan Ferreira. Sáb. (16), 20h; dom. (17), 19h. Teatro Commune. R; da Consolação, 1.218, Consolação. R$ 60.

Exposições

Para o amanhã

A exposição O Dia Seguinte aborda a questão da conscientização acerca da crise climática a partir dos centros urbanos. Por meio lúdico e sensorial, os visitantes podem vivenciar os efeitos das mudanças climáticas e suas trágicas consequências. Isso acontece por meio de 5 módulos diferentes que trazem projeções, pisos de LED, animações, jogos, entre outras experiências. Museu Catavento. Av. Mercúrio, s/n , Pq. Dom Pedro II. 3ª a dom., 9h/17h. Agendamento pelo telefone 11 3246-4067. Grátis, Até 14/10.

Tempos modernos

A mostra André Ricardo: Pinturas, a primeira individual do artista paulistano, traz 40 telas que combinam diferentes materiais para expressar caminhos que passam por vida e memória. Os quadros, pintados entre 2020 e 2021, refletem também o período de isolamento trazido pela pandemia. Inauguração: 3ª (19). Galeria Estação. R. Ferreira Araújo, 625, Pinheiros. 2ª a 6ª, 11h/19h; sáb., 11h/15h (fecha domingo). Até 20/11.

Inspirações

A exposição Arte Que Nos Une exibe obras de artistas de diversos países, como Brasil, África do Sul, Argentina, Espanha, França, Portugal e Suíça. São pinturas contemporâneas que têm como objetivo descobrir o que é essencial em cada um de nós. Centro Cultural Correios. Pça. Pedro Lessa, s/nº, Vale do Anhangabaú. 2ª a 6ª, 10h/17h. Grátis. Até 10/12.

Casas pelo mundo

A exposição fotográfica Onde Mora a Esperança traz o encontro das comunidades de Heliópolis, em São Paulo, e de Riacho das Almas, no semiárido de Pernambuco, que se juntam a fotógrafos de mais 12 países para mostrar como são os lares ao redor do mundo. As fotos fazem parte da organização Habitat para a Humanidade e fazem esse panorama por mais de mais de 70 imagens registradas por fotógrafos amadores e profissionais. Inauguração: 4ª (20).Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, Metrô Brigadeiro. 3ª a dom.