Festival de Beleza: até 25% de desconto em maquiagens, perfumes e muito mais

Centenas de produtos estão com desconto de até 25% durante o Festival de Beleza, realizado no site da Amazon de 6 a 12 de setembro. São itens para limpeza de pele, para os cabelos, secadores, modeladores, maquiagens de todos os tipos, dermocosméticos, esmaltes e muito mais.

Vale a pena passear pelo site e encontrar aquela oferta especial em algo que você já queria. Abaixo, selecionamos alguns produtos que estão no catálogo do festival e que fazem sucesso entre o consumidores.

Secadores e modeladores

Perfumes e colônias

Produtos para a pele

Dermocosméticos

Maquiagem

20 itens do Festival de Beleza da Amazon

Loção Adstringente Facial Nupill Derme Control (25% de desconto)

Pigmentbio Foaming Limpeza Clareadora para Rosto e Corpo Bioderma (20% de desconto)

Calvin Klein Euphoria Feminino Eau De Parfum (19% de desconto)

La Vie Est Belle Woman Lancôme (8% de desconto)

Hugo Boss The Scent For Her Eau De Parfum (25% de desconto)

Lacoste L12.12 French Panache Masculino Eau de Toilette Lacoste (28% de desconto)

Anti-idade La Roche-posey Redermic Retinol La Roche-Posay (9% de desconto)

Óleo Removedor de Maquiagem com Ácido Hialurônico Hada Labo (17% de desconto)

Base True Beige Revlon Colorstay (11% de desconto)

Batom Líquido Maybelline Super Stay Matte City Edition (20% de desconto)

Sombra Passionate Revlon Colorstay (28% de desconto)

Blush Maybelline Fit Me! Rosa (10% de desconto)

Máscara para Cílios Revlon Ultimate All-In-On (20% de desconto)

Paleta de Sombras 24 Cores Océane (7% de desconto)

Modelador de Cabelo Profissional Vertix (27% de desconto)

Chapa Blue Ion Taiff Bivolt Azul (20% de desconto)

Secador Red Ion Vermelho Taiff (14% de desconto)

Shampoo Meu Cacho Lola Cosmetics (19% de desconto)

1922 Fortifying Shampoo Keune (16% de desconto)

Reconstrutor Capilar Truss (7% de desconto)

