Festival das cerejeiras e cultura pop japonesa são destaques no fim de semana

Depois de dois anos suspenso por conta da pandemia, o festival Sakura Matsuri retorna, em sua 25ª edição, para celebrar a cultura japonesa e o bicentenário da independência brasileira. Apresentações artísticas e culturais, além de praça de alimentação e bazares completam o evento, que tem como atração principal os bosques das cerejeiras floridas. Sáb. (2) e dom (3), e 9 e 10/7, 10h/17h. Parque Bunkyo Kokushikan. Estrada do Carmo, 801, São Roque, São Paulo. Grátis . Mais informações.

Arraiá no shopping

Opções de música e gastronomia marcam os dois finais de semana de Arraiá dos shoppings do Complexo Tatuapé. O evento contará com apresentações de bandas como Jeito Moleque e Peixe Elétrico, além de barracas de comidas típicas e espaço kids. Hoje (1), 18h; Sáb (2) 16h e Dom. (3), 15h. Estacionamento G4 do Metrô Tatuapé e em diferentes andares do Shopping Metrô Boulevard Tatuapé. R. Melo Freire, s/n e R. Gonçalves Crespo. Tatuapé. Grátis.

Exposições

Rubem Valentim

A exposição celebra a vida de Rubem Valentim com cerca de 100 trabalhos do artista, entre pinturas, desenhos e objetos. Além da exposição, na abertura, ocorrerá o lançamento do livro Rubem Valentim (1922-1991) – Sagrada Geometria com textos sobre o artista e sua obra.Inauguração sáb. (2), 11h. Seg. a sex. 10h/18h; Sáb. 10h/16h. Pinakotheke. Rua Ministro Nelson Hungria, 200, Morumbi. Grátis. Até 30/7.

Novos ângulos

O fotógrafo Penna Prearo faz um trabalho de experimentação em Labirintos Revisitados, um conjunto de 49 imagens que reconfiguram os objetos fotografados através do tratamento digital. As narrativas trabalham com elementos de fábulas, ao utilizar recursos como granulação e espelhamentos. 3ª a 6ª, 9h/20h; sáb., 10h/20h; dom., 10h/18h. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, Bom Retiro. Grátis. Até 16/10.

Cultura pop japonesa

O acervo da Sato Company, com itens relacionados à influência da cultura pop japonesa no Brasil, traz edições raras de mangás, capacetes originais da série Cybercop e action figures originais de personagens como Jaspion. 3ª a dom., 13h/17h. Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. R. São Joaquim, 381, Liberdade. R$ 16.

Cinema

Cópia restaurada da obra prima do cinema nacional, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, será exibida pela primeira vez publicamente na mostra Espetáculo Polêmica Cultura, que ocorre até o dia 10 de julho na Cinemateca Brasileira. 4ª (6), 21h. Área externa da Cinemateca. Largo Senador Raul Cardoso, 207. Vila Mariana. Grátis.