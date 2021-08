Festival Caramelo reúne filmes e animações para crianças

O Festival Caramelo, evento tradicional em Porto Alegre, ganhou sua primeira edição online e traz filmes premiados e inéditos para crianças, adolescentes e adultos.

A seleção inclui animação, ficção e documentário, com uma curadoria que garante conteúdos inéditos, que proporcionem diversão, reflexão e emocionem com temáticas atuais e variadas. Para complementar, tem mais um monte de oficinas legais na programação; confira em cinecaramelo.com.br. O evento, grátis, é dividido por faixa etária. Ao todo, são 27 filmes e séries.

Na Mostra Primeira Infância será exibida a série musical gaúcha Jogos de Inventar (2018). São animações com 13 episódios de 7 minutos, especiais para as crianças menores.

A Mostra Infantojuvenil reúne 20 filmes de animação, ficção e documentário recentemente produzidos e que trazem uma diversidade de temas com produções de oito Estados brasileiros. Para ampliar a experiência, os filmes contarão com um material educativo com propostas lúdicas para serem vivenciadas na sala de aula e em casa.

Já na Mostra Jovens e Adultos, serão exibidos seis filmes que trazem narrativas ligadas à infância e adolescência para o público maior de 14 anos.

De 19 a 29 de agosto. Grátis. Transmissão pelo cinecaramelo.com.br e youtube.com/CineCaramelo