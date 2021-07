Festa para Alceu Valença

Música

Celebrando Alceu

O cantor e compositor Alceu Valença completou 75 anos no início de julho. Para marcar a data, o festival Ziriguidum em Casa reúne 20 artistas em torno da obra do artista pernambucano. Entre os convidados recrutados estão Geraldo Azevedo, Lia Sophia, João Cavalcanti e Danilo Mesquita. Sáb. (31), 20h. Grátis. YouTube do Ziriguidum.

Viva o samba!

O cantor e compositor Criolo estreia o filme-concerto Criolo em 3 Tempos, no qual celebra os grandes nomes do samba. Dirigido pela cineasta Monique Gardenberg, a apresentação foi gravada no palco do Teatro Unimed, sem plateia, e será exibido em três partes. A primeira delas tem como tema a ‘sofrência’ e conta com o choro Carinhoso (Pixinguinha / Braguinha) e o samba Luz Negra (Nelson Cavaquinho / Amancio Cardoso), entre outras canções. O episódio 2 (6/10) abordará questões sociais e raciais e o terceiro (13/10) será uma celebração à vida e ao amor. Hoje (30), 21h. Grátis. www.teatrounimed.com.br.

De volta ao passado

A banda Sensacional Orchestra Sonora comemora 15 anos de estrada com o repertório pop internacional dos anos 1980. Entre os lembrados estão New Order, Depeche Mode, Information Society, Level 42, Phil Collins. Sáb. (31), 20h. Bourbon Street. R. dos Chanés, 194, Moema; R$ 80. bourbonstreet.com.br.

Música negra

O encerramento do festival Afrofuturistic Lab, que destaca vozes negras brasileiras, reúne a cantora Bebé Salvego, de 15 anos, a banda Ultra Soul e o cantor Tony Gordon, vencedor do programa The Voice Brasil em 2019. Dom. (1º), 18h. Grátis. YouTube do Afrofuturis Lab.

Hermanos

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Oesp), em companhia do maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero, apresenta um programa 100% voltado ao repertório latino-americano. Serão apresentadas as obras do porto-riquenho Roberto Sierra (Fandangos) e do venezuelano Antonio Estévez (Mediodía en el Llano), além da Sinfonia Buenos Aires, escrita por Astor Piazzolla. Hoje (30), 20h; sáb. (31) e dom. (1), 16h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 50/R$ 100. No domingo, haverá também a transmissão on-line. YouTube da Osesp.

Exposição

Diversidade

O Itáu Cultural apresenta, de 4 a 13 de agosto, a 8ª edição de Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade, que neste ano refletirá sobre corpos divergentes, gênero e sexualidade. A programação terá teatro, música, performance, filme, oficina e bate-papo. Entre as atrações, nomes como Jup do Bairro, Renna e Lee Brandão, primeira drag queen PCD (Pessoa Com Deficiência). Programação completa em www.itaucultural.org.br.

Arte indígena

A exposição Encontros Ameríndios traz um recorte da produção artística dos povos indígenas da América. Entre as obras, pinturas, desenhos, bordados e entalhes em madeira produzidos pelos povos guna (Comarca Kuna Yala, Panamá), haida (Arquipélago de Haida Gwaii, Colúmbia Britânica, Canadá), huni kuin (Terra Indígena do Alto Rio Jordão, Acre, Brasil), shipibo-konibo (Comunidade de Cantagallo, Lima, Peru, e Alto Ucayali, Amazônia Peruana) e tahltan (Telegraph Creek e Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá). Sesc Vila Mariana. Torre A. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. Grátis. Até 13/2/22. Agendamento no Sesc.

Teatro

Irene Ravache em cena

A 1ª Mostra de Teatro Online APTI apresenta a peça Alma Despejada, com Irene Ravache e direção de Elias Andreato. O espetáculo conta a história de Teresa, que, depois de morta, faz sua última visita à casa onde morava. Dom. (1º), 18h. R$ 25/ R$ 100. Após a sessão há bate-papo com o elenco.