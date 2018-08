Fernando Sabino é internado no Rio O escritor Fernando Sabino, de 80 anos, foi internado hoje na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, zona sul, para realizar "exames de rotina", segundo informou a diretora da clínica, Cláudia Azevedo. Sabino chegou às 15 horas, com sintomas de desidratação. A diretora disse que o escritor estava bem disposto."Ele está lúcido, bem, tranqüilo. Não é nada grave." Cláudia afirmou que Sabino será examinado hoje e deve permanecer na casa de saúde por, no máximo, 72 horas. Já o cantor Bezerra da Silva, de 78 anos, internado na Pinheiro Machado desde 1º de setembro, passou por uma traqueostomia na terça-feira, está consciente e usa a escrita para se comunicar. Com enfisema pulmonar e pneumonia, Bezerra chegou e ficar em coma. Ele não está recebendo sedativos, mas ainda respira com a ajuda de aparelhos.