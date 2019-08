Fernanda Young morre aos 49 anos

A escritora, atriz e roteirista Fernanda Young morreu na madrugada deste domingo, 25. O estilista Rodrigo Rosner, um dos amigos mais próximos de Fernanda, afirmou que Fernanda teve uma crise de asma, seguida por uma parada cardíaca. De acordo com ele, não houve demora no atendimento. Ela estava na companhia de uma amiga no sítio da família em Gonçalves (MG) quando passou mal. "Ela teve uma crise de asma seguida de uma parada cardíaca e faleceu", explicou. Rosner lamentou a morte. "Ela era incrível, isso é o mais importante".

As causas da morte ainda não foram confirmadas pela assessoria da TV Globo, que confirmou a morte de Fernanda. De acordo com o jornal O GLOBO, a morte ocorreu na madrugada deste domingo, no sítio da família em Gonçalves (MG). O velório da artista será às 13h na sala A do Cemitério de Congonhas, zona Sul de São Paulo. O sepultamento está marcado para as 16h, no mesmo cemitério.

Fernanda foi roteirista de séries como Os Normais, Minha Nada Mole Vida e Como Aproveitar o Fim do Fundo. Em entrevista ao Estado, a artista falou sobre a série ‘Shippados’, que estreiou na TV Globo em 18 de junho. O roteiro foi escrito por ela em parceria com Alexandre Machado. “Queremos mostrar o que se passa nesses novos tempos e não simplesmente fazer piadas sobre relacionamento”, afirmou à época das gravações.

Young entraria em cartaz no próximo dia 12 com a peça “Ainda nada de novo”, contracenando com Fernanda Nobre no Centro Cultural São Paulo. O enredo conta a história de um casal lésbico prestes a filmar um filme -as personagens são uma diretora e sua atriz principal.

Repercussão da morte de Fernanda Young

No perfil oficial da artista no Instagram, fãs lamentaram a morte. "Obrigada por vc ter existido em nossas vidas,com seu enriquecedor trabalho!", afirmou um deles. "Estou sem acreditar!!!!! Tenha Luz, como sempre", escreveu outro.

Outros artistas também usaram as redes sociais para prestar homenagens. "Uma pessoa bacana a menos no Brasil", escreveu Helio de la Peña. ""Morte tão precoce da hiper talentosa Fernanda Young", lamentou Marcos Mion. Confira algumas das manifestações:

Walcyr Carrasco, roteirista

Triste notícia recebi hoje com a morte precoce da Fernanda Young, essa menina talentosa, de humor ácido e de tantos trabalhos excepcionais como escritora, roteirista, atriz, apresentadora, entre outros. Descanse em paz! #ripfernandayoung #fernandayoung — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) August 25, 2019

Alexandre Nero, ator

Chocado com a morte da Fernanda Young. Não a conhecia, mas desejava muito trabalhar nas coisas dela um dia. Sempre admirei sua parceria com o Alexandre Machado. Muita luz para os familiares e amigos! — Nero (@alexnero) August 25, 2019

Marcelo Rubens Paiva, escritor