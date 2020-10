Fernanda Montenegro recebe homenagens pelo 91.º aniversário

na época em q gravávamos essa novela -passione- fernanda fez aniversário. e eu, fui comprar um presente, pq ela gravaria comigo no dia, e eu queria q fosse um dia feliz. mas o q dar pra fernanda? ela q nos dá tanto... queria dar algo q fosse um elo, uma ligação direta entre a minha gratidão pela existência dela, e ela. pois bem, comprei um anel. ah, q abusada. e ela não sabe, mas naquele dia, casei com a experiência de ter estado com ela. casei com tudo q aprendi estando num set com ela. prometi pra mim mesma q jamais esqueceria, e tudo aquilo foi muito forte pra mim. fernanda disse q gostou, e eu acredito. ela disse com aquela voz impossível de contradizer. e desde aquele aniversário, nesse dia, eu só penso em agradecer. fernanda é maior do q o nosso tempo, não só por ser quem é e o q representa, mas pelo jeito q é e q faz. o caminho é tudo e é lindo. feliz aniversário, dona.

