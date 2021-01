Férias infantis: confira atrações culturais para curtir com as crianças

Museu da Imaginação

Crianças e adultos podem brincar, aprender e se divertir com espaços voltados para o lúdico e para a imaginação. Além das exposições e espaços interativos já conhecidos e da oficina de PlayMais, serão oferecidas duas novas oficinas abertas durante os períodos de visitação nas férias: história em quadrinhos e cartão postal. O Museu continua com os programas online Pincelando e Biblioteca de mundos. O foco do mês será para o pintor Fernando Botero e Diego Rivera. Já no Biblioteca de Mundos, as histórias contadas serão do Monstro das Cores e A origem do Taiko. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645 7590. 10h/13h e 14h/17h (fecha sáb. e dom.). R$ 50/R$ 70. (Para crianças de 02 a 12 anos).

Leia Também Lina Bo Bardi ganha biografia ilustrada para crianças

Museu das Ilusões

A exposição apresenta mais 60 atrações com experiências divertidas e ilusões de ótica, que brincam com o cérebro e e provocam aquela sensação de que não temos certeza do que vemos. Além de entreter o público de forma lúdica e interativa, o museu traz conhecimentos sobre ilusões visuais, mensagens subliminares e a relação entre tempo, espaço e consciência. Shopping Eldorado (3º Piso, próximo à Praça de Alimentação), Av. Rebouças, 3.970, 19 99981-4198, Ter a Dom das 12h00 às 20h00 até 1/5, R$50 (inteira)/R$25 (meia ou grupos à partir de 3 pessoas) . Livre (recomendamos para crianças a partir de 5 anos).

Exposição em Homenagem aos 80 anos do Pelé noMuseu do Futebol

Logo na entrada do museu, o público já tira selfies com uma enorme escultura do Pelé. A trajetória de Pelé é contada por meio da montagem e animação de imagens históricas, que cobrem desde os primeiros anos de Pelé em Três Corações, interior de Minas Gerais, até a conquista da fama mundial na Copa de 1958, os 18 anos defendendo o Santos Futebol Clube, a consagração definitiva na Copa de 1970 e o último jogo pelo Cosmos, de Nova York. Várias instalações são pensadas para conquistar o público jovem, incluindo uma performance do MC Kevinho, contando a história de Pelé em ritmo de funk e um quiz apresentado virtualmente por Marcelo Adnet. Pça. Charles Miller, s/nº. 5ª a dom., 10h às 19h. R$20. Livre.

Teatro inspirado nas obras de Júlio Verne

Inspirados pelas viagens extraordinárias do escritor francês Júlio Verne (1828-1905), um dos pioneiros do gênero ficção científica, a Cia Solas de Vento desenvolveu três espetáculos inspirados na obra do autor: A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra e 20.000 Léguas Submarinas. Júlio Verne, conhecido como o homem que previa o futuro, foi um dos maiores escritores franceses de todos os tempos e um dos mais influentes da literatura mundial. Além de escritor de romances de aventuras, é considerado um dos pais da ficção científica. Até o dia 14/2 é a vez de 20.000. A partir de 20/2 até 11/4/21 as apresentações alternam os três espetáculos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro. 16/01 a 14/2 às 15 hs, 20/2 a 11/4/2021 às 11h e às 15h. R$30 e R$15. 4 anos.

Lembrando:

Os espaços indicados se adptaram para funcionar com segurança durante a pandemia de coronavirus, com capacidade reduzida e protocolos especiais de segurança.