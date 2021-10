Famílias preservam leitura do 'Estadão' como hábito por gerações

A primeira lembrança de Lourenço Ribeiro de Almeida, de 75 anos, é a do pai sentado na mesa da cozinha lendo o Estadão. “Ele era médico. Antes de sair para operar, lia todo o jornal”, conta. Por influência do pai, Ribeiro afirma que começou a folhear e ler o periódico aos 5 anos. “Fui alfabetizado pelo jornal O Estado de S. Paulo.”

A relação de um homem com o jornal que escolheu para ser sua companhia e fonte de informação diária é algo muito particular e profundo. Ribeiro, por exemplo, tem um ritual parecido com o do pai, mas prefere ler a edição de trás para frente – começando pela editoria de Esportes e avançando até as primeiras páginas. “Nos fins de semana é o que eu mais gosto de fazer.”

Ele é um dos assinantes mais tradicionais do Estadão – tendo acompanhado quase metade dos 146 anos de história do jornal. Para Ribeiro, o conteúdo e a profundidade como as notícias são abordadas estão entre fatores que o mantém fiel por tantos anos. O Estadão tem assinaturas desde sua primeira edição, em 1875, quando ainda se chamava A Província de São Paulo.

A artista plástica Marília Campanário da Silva Pereira, que prefere não falar em idade, é leitora do Estadão desde os anos 1960. O carinho pelo jornal também vem de uma tradição familiar: o pai era assinante, o marido, também, e os filhos agora são leitores e assinantes. “Tomo café lendo o jornal ou fazendo as palavras cruzadas”, diz.

Para ela, o segredo do jornal é a credibilidade. “Gosto da clareza de como as coisas são tratadas. É um jornal em que confio.” O momento mais marcante da relação de Marília com o Estadão aconteceu nos anos 1970, quando ela mesma virou notícia. “Em 1972, o jornal publicou uma crítica da minha primeira exposição individual”, lembra a artista.

A advogada Jaqueline Valles, de 56 anos, assina o Estadão há 30. Ela elenca as características que a transformaram em assinante fiel. “É um jornal centrado sem ser tendencioso. Gosto da diversidade de pautas e dos editoriais.”

Perguntada sobre o que acharia se o jornal preferido dela passasse por algumas mudanças, foi direta. “Sou aberta às mudanças. Claro, sempre pode ser que eu goste ou não. Mas o importante sempre será o conteúdo”, opina. “O fato é que o jornal me ajuda muito no meu trabalho. É uma forma de estar sempre atualizada com o que acontece no País e no mundo.”

O administrador Fábio de Souza Abreu, de 58 anos, é assinante do jornal desde o fim dos anos 80. Para ele, a relação com o Estadão está ligada ao prazer da leitura de um produto físico. “Eu gosto do papel. Não tenho paciência para ler em outras mídias. Aliás, mantenho o hábito de leitura de jornal para que meus filhos levem como exemplo e também sigam com esse hábito”, diz.

“Nesses tempos em que vivemos, a polarização política atrapalha demais. Leio o Estadão porque sei que ali tenho uma posição e análise independente – e, principalmente, clara e direta. Com o Estadão, eu consigo entender os dois lados”, comenta. Apesar de leitor de longa data, Abreu animou-se com a ideia de algumas mudanças em seu jornal. “Gosto de mudar e de mudanças. Manter a qualidade do conteúdo é fundamental, mas não vejo problema em mudanças de formato. Acharia até mais fácil para levar comigo ou abrir na mesa.”

A missão de transmitir o gosto pela leitura aos filhos foi levada a sério por Abreu. O filho dele, Theodoro Malentachi Abreu, de 24 anos, estudante de administração, já é alguém com gosto pelo jornal de papel. “Eu costumo olhar o jornal pela manhã, na mesa do café, junto com o meu pai. Leio, principalmente, a parte de Economia”, disse.

Assim como aprendeu com o pai, Malentachi acredita que pode e vai passar o gosto pela leitura de jornais para o seu filho. “Com certeza, é algo que eu posso incentivar em um filho”, contou. Sobre mudanças no jornal que acompanha, Malentachi tem uma certeza. “O leitor vai se perguntar: ‘o que eu ganho com isso?’ O que não pode é perder o conteúdo.”

Já Affonso Maria Lima Morel, de 89 anos, se diz leitor do Estadão desde o tempo em que a memória alcança. “O jornal tem uma equipe de jornalistas que eu acho invejável. Gente que escreve muito bem. No Brasil, a única coisa que a gente tem são os jornalistas sérios”, afirma.

Fiel ao hábito da leitura matutina do jornal, Morel se diz pronto para uma futura mudança no “papel”, mas avisa: “O importante é seguir na mesma linha editorial. É preservar o conteúdo”.

Volta ao papel?. O engenheiro Alessandro Shirahige, de 41 anos, herdou a assinatura do pai. “Ele era assinante desde meados dos anos 80. O jornal sempre foi uma presença familiar”, disse. Quando o pai dele faleceu, a assinatura passou para o nome do filho – ato marcante para Shirahige.

Ao se mudar para Piracicaba, no interior de São Paulo, optou por assinar apenas a versão digital, o site do Estadão. “A dinâmica mudou, a forma de consumo de notícias é diferente. Hoje, leio pelo aplicativo. Fiquei com o digital”, disse Shirahige.

Ainda assim, Shirahige diz gostar muito de jornal impresso e sentir falta de papel. Ao ser informado sobre mudanças no impresso, ele adiantou-se em se dizer curioso e afirmar que mudanças (ele não foi informado quais) o fariam experimentar e, talvez, retomar o hábito de abrir um jornal impresso.

Um novo Estadão vem aí

A versão impressa do 'Estadão' será renovada a partir do próximo domingo, 17. Com base nas expectativas dos leitores, ouvidos durante os 11 meses do projeto de transformação, o novo impresso terá inovações no conteúdo, com novas seções que priorizam o aprofundamento e o contexto dos fatos. Como resultado das pesquisas, o jornal impresso terá ainda um novo formato, o germânico (berliner). Mais fácil de manusear, ler e carregar, ele se adapta melhor ao dia a dia do leitor e já vem sendo adotado por jornais em vários países. Todas as mudanças têm como alicerce o jornalismo profissional e independente, ativos inegociáveis do jornal fundado há 146 anos.