‘Falam muito de uma nova era...’

Pode começar a aquecer para o ano que vem? 2019 tá quase aí. Algumas coisas planejadas, outras surpresas, mas no fim do ano os anúncios começam a pipocar. O que está por vir? Vai ter show de tal artista, aquela banda vai voltar, tem lançamento de tal, tal e tal. O ano começa a se desenhar, aos poucos, nesses anúncios. Mas, o que será, será. Criamos expectativas e sonhos, mas a real é aquela famosa frase clichê, por isso é clichê “quem viver, verá” e ouvirá também. Vai ter resistência cultural, sem dúvida, mas só saberemos o que será quando o momento chegar. E ele está quase aí. Mas, enquanto não chega, podemos começar os anúncios. Essa coluna hoje tem um pouquinho do que se desenha para o ano que vem.

2019. Algumas pessoas tentam previsões e adivinhações (não acredito em nada disso), mas eu vou com alguns anúncios que foram feitos. Tudo isso deve acontecer, foi o que disseram, mas a roda gira e muda o tempo todo, sabemos:

LOS HERMANOS

Anúncio polêmico sempre é a volta de turnê da banda mais amada e criticada (o nome disso, para mim, é sucesso) da banda Los Hermanos. O comunicado foi feito no início de dezembro e virou meme, febre, assunto em todas as redes sociais. Eu curto, sempre. Vou nas voltas e voltas (sem revoltas) e me divirto. Shows foram anunciados em Salvador, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro (no Maracanã), Curitiba e São Paulo. A turnê começa em abril de 2019, estamos todos ansiosos e tomara pinte novidades.

MARIANA AYDAR

A cantora Mariana Aydar se prepara pra lançar disco novo no ano que vem com apoio da Natura Musical. O disco tem produção do Márcio Arantes e segundo ela vai ser o primeiro trabalho de forró. “O forró sempre permeou muito meus discos, minha vida, mas de uns tempos pra cá eu tô cada vez mais mergulhando, ou melhor, remergulhando nesse universo que sempre foi tão meu e me sentindo tão bem de novo nisso.” Mariana lançou em 2015 o trabalho Pedaço duma Asa, com composições de Nuno Ramos, e depois da turnê do disco voltou ao forró em shows e no Trio Elétrico que puxou em São Paulo, o Forrozin, que teve em 2018 participação do Gilberto Gil e que estamos aguardando muito para o ano que vem.

LINIKER E OS CARAMELOWS

Ahhhhh Liniker. Essa cantora e compositora começou discretamente num apartamento em Araraquara com seus amigos gravando um EP. O discretamente viralizou demais e em pouco tempo views e mais views, e shows e mais shows. O primeiro disco foi lançado em 2016. Eles viajaram o mundo, fizeram muitos shows e agora, em 2019, chega (finalmente – sem pressão claro, mas desejando) o segundo disco que teve produção do Rafael Barone, integrante da banda. No final deste ano, foi lançada a música Calmô, belíssima canção que anuncia o que está por vir. Vem!

E MAIS

E tem carnaval... Estamos precisando muito. Os blocos já estão fazendo ensaios abertos e março tá logo aí.

Música da Semana

Sina

Faixa do ótimo disco Jah-Van - Djavan Goes Jamaica com produção de Eduardo Bid e Fernando Nunes, que eu já escrevi sobre nessa coluna. O disco tem versões reggae para músicas do mestre Djavan. Sina, que já é hit, ganha versão com Arnaldo Antunes e Rincon Sapiência. Missão difícil e um golaço, assim como o disco todo. Sem dúvida, Djavaniei; e você? Já entrou nessa?