Gostaria de perguntar à Sua Excelência: é pobre porque é fácil, ou fácil porque é pobre? Oferece dinheiro, presentes? Se estiver passando fome, melhor? Sob bombardeio, fica mais fácil?

Vossa Senhoria viu loira, bonita e pobre. Pobre em vosso país tem cara de pobre. Loira é rica. Loira bonita pode virar influencer. Senhoria nem chega perto de pobre, mas já viu de longe. No condomínio, tem mais seguranças do que em presídio de segurança máxima. Se tem cara de rico, até consegue entrar. Pobre? Pedem documentos e autorização. Tem muros e guaritas para se isolar deles. As cercas são eletrificadas. Se pobre puser a mão para pedir dinheiro ou comida, bau-bau. Excelência não visita regiões em que eles vivem. Em São Paulo, foram expulsos por prefeitos e planos diretores para longe.

Para um pobre chegar até vós, três horas de condução, que não é barata. Pobre é uma outra espécie de indivíduo. Sobe por elevadores de serviço, dorme em quartos minúsculos, não vai à Disney e não lê livros, segundo vosso homem na Economia. O trem e metrô só vão até a metade do caminho do pobre. O resto faz a pé, de van, busão.

O esgoto não chega à casa do pobre. Eletricidade, só com gato. Pobre tem preguiça e não quer pagar a luz. Quer cotas nas universidades. Para ocupar o lugar de quem merece e realmente quer estudar?

Pobre é fácil. Europeus chegaram à África e os compraram em troca de rum, pólvora, tabaco e espadas. Não queriam vir. Acorrentados, facilitaram. Ficavam nas minas e fazendas. Se desobedecessem, chicote, pelourinho. À noite, era só escolher com quem se deitar.

Sua Excelência organiza a República para continuar a lucrar com a força de trabalho do pobre. PM revista rico? Só dá geral em pobre, que fica com cara de coitado e mão na cabeça. Obedientes, basta vosso aparelho de repressão dar o comando: “Perdeu, mão na cabeça, pobre!”.

Se pobre faz organização para invadir terra de rico, Sua Excelência criminaliza, pede ao juiz aliado reintegração de posse. Se invadir prédio abandonado, reocupa-se com vossa Tropa de Choque. Não dá para fazer casa para tanto pobre, que preguiçoso invade.

Caramba, o pobre vota. Se organizam para conquistar seu voto. Eventualmente, escapa. Não tem problema, chamam vossas Forças Armadas, dão golpes e retomam o Poder.

Mas Sua Excelência não disse nada disso. Tiraram do contexto, está sob medicamentos, foi num momento de tensão, no grupo do futebol. Ora, nele pode falar o que realmente pensa, chama amigo de “v...”, faz piada sobre a Greta, zoa com mulheres. Grupo de futebol não conta.