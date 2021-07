Fã de videogame? Confira o preço do PlayStation 5 e de mais 10 jogos incríveis

Celebrado pelos fãs de videogame desde o lançamento, em novembro de 2020, o PlayStation 5 é garantia de ótimo entretenimento. Sua tecnologia de última geração oferece velocidade máxima, com tempos de carregamento praticamente instantâneos para jogos instalados.

Os controles sem fio Dualsense oferecem resposta tátil, efeitos de gatilho adaptáveis e microfone embutido, tudo com design icônico e confortável. Os jogadores podem experimentar forças e tensões variadas nas pontas dos dedos, com os gatilhos. Também é possível conversar com os amigos de partida de forma online, por meio do microfone integrado.

Abaixo, veja os preços do PlayStation 5, do controle e de mais 10 jogos compatíveis com essa última versão do videogame. Clique nos links para saber mais detalhes sobre cada produto e a avaliação dos clientes.

Confira opções de PlayStation 5 + jogos

Console PlayStation 5 (R$ 6.979,90)

Controle DualSense (R$ 397,57)

Resident Evil Village (R$ 299,99)

Sack Boy: Uma Grande Aventura (R$ 236,56)

Demon's Souls (R$ 318,07)

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (R$ 199)

Godfall (R$ 364,90)

Mortal Kombat 11 Ultimate (R$ 289,89)

Immortals Fenyx Rising (R$ 299,99)

Hitman III (R$ 225,39)

Assassin's Creed Valhalla (R$ 299,89)

Star Wars Jedi Fallen Order (R$ 251,91)

