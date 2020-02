Exposições para visitar durante o carnaval

Para quem quer aproveitar o carnaval longe da folia, o Caderno 2 indica boas exposições para visitar durante o feriado. Confira cinco mostras com trabalhos de artistas nacionais e estrangeiros.

Antonio Bandeira

O MAM apresenta exposição com 60 trabalhos pouco conhecidos de Antonio Bandeira (foto acima), um dos expoentes do abstracionismo brasileiro. A curadoria é de Regina Teixeira de Barros e Giancarlo Hannud. Pq. Ibirapuera. Portão 3. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Ibirapuera, 5085-1300. 10h/18h (fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis). Até 1º/3.

Devaneios – Os Mundos de JeeYoung Lee

Com direção artística de Facundo Guerra, a exposição reúne duas instalações da artista sul-coreana JeeYoung Lee, ‘O Quarto do Pânico’ e ‘Meu Romance Químico’, nas quais explora fábulas e metáforas culturais, além de suas próprias memórias e emoções. Farol Santander. R. João Brícola, 24, Centro, 3553-5627. 9h/20h (fecha 2ª). R$ 25. Até 3/5.

Fernanda Gomes

Conhecida por lançar mão de materiais ordinários, como gesso, madeira e vidro, os quais recolhe no cotidiano, a artista apresenta a mostra no formato de uma grande instalação composta por fragmentos, que se desdobra em sete galerias do museu. O formato exige, assim, papel ativo do público para a observação do trabalho. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 15 (sáb., grátis). Até 24/2.

Gego: a Linha Emancipada

A mostra destaca a produção de Gertrude Goldschmidt, mais conhecida como Gego, com a exibição de 150 obras da artista alemã – entre esculturas, desenhos, gravuras e tecidos. Masp. Av. Paulista, 1.576, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (3ª, 10h/ 20h; fecha 2ª). R$ 40 (3ª, grátis). Até 1º/3.

Jorge Pardo: Flamboyant

A mostra ocupa o Octógono da Pinacoteca com uma instalação do cubano, que une arte e design. Com 14 peças, entre tapete, luminárias e cadeiras, o trabalho propõe um ambiente de estar interativo. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/18h (fecha 3ª). R$ 15 (sáb., grátis). Até 2/3.