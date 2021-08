Exposição de Vermelho Steam: veja os destaques do fim de semana

Confira as atrações do fim de semana, para curtir em casa ou pela cidade.

EXPOSIÇÕES

Pelas ruas

A exposição Luiz Braga: Máscara, espelho e escudo traz pela primeira vez uma série de retratos em cores feitos pelo artista paraense nas últimas 4 décadas. Com curadoria de Paulo Miyada e Priscyla Gomes, a mostra tem imagens registradas por Braga na periferia de Belém e cidades vizinhas.

Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, Pinheiros. 3ª à dom., 12h/17h. De 13/8 a 12/12. Grátis.

Portas abertas

A exposição Alturas, do artista multimídia paulistano radicado em Berlim Alex Flemming, marca a inauguração da galeria Arte132, espaço dedicado à produção artística brasileira comandado por Telmo Porto. Com curadoria de Angélica de Moraes, traz 15 pinturas de grande escala, nas quais Flemming registra a altura corpórea de personalidades como o cantor Gilberto Gil e a atriz Fernanda Torres.

Av. Juriti 132, Moema. 2ª a 6ª, 14h/19h; sáb., 11h/17h. De 16/8 a 16/10.

Memória

Em Relíquias, o público poderá ver um recorte dos trabalhos que o artista Vermelho Steam, morto em 2020, vítima de covid-19, desenvolveu ao longo dos dois últimos anos. São cerca de 40 telas selecionadas pela curadoria de Luis Maluf. Um minidocumentário contará a trajetória do artista paulistano.

Centro Cultural São Paulo. R. Vergueiro, 1.000, Paraíso. 3ª a dom., 11h/18h. De 14/8 a 25/9. Grátis.

Semana dos Museus no TikTok

Com foco em cinco museus brasileiros – Instituto Ricardo Brennand, Museu do Amanhã, Paço do Frevo, Museu do Futebol e o Museu da Língua Portuguesa –, a Semana dos Museus oferecerá visitas guiadas, ao vivo, até 15/8. Basta se conectar na página Semana dos Museus do aplicativo.

MÚSICA

Camarote virtual de bambas

O cantor e compositor Xande de Pilares inaugura nova temporada do projeto Xamarote, em seu canal do YouTube. O convidado da vez, para um bate-papo e números musicais, é músico e cantor Mauro Diniz, um dos primeiros professores de cavaquinho de Xande. Hoje (13), 19h. Grátis.

Amor em SP

Criolo é um dos convidados da ViradaSP Online, uma maratona de música, teatro, e cultura urbana. O show do rapper, marcado para às 20h30, terá clássicos de seu repertório, como Lion Man e Convoque seu Buda. Entre as outras atrações do evento, estão o ator e contador de ‘causos’ Rolando Boldrin e O Circo no Teatro da Família Veneno. Sáb. (19), 12h/23h. Grátis; culturaemcasa.com.br

Alma Ibérica

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta, sob a batuta do maestro catalão Josep Pons, um programa espanhol. No repertório, a Sinfonia Espanhola, de Édouard Lalo, e a Suíte Carmen, de Rodion Shtchedrin. A violonista Leticia Moreno é a solista convidada.

Sala São Paulo. Pça Júlio Prestes, 16, Luz. Hoje (13), 20h; sáb.(14), 16h30; dom. (15), 11h. R$ 50/R$ 100. bit.ly/liveiberica

Celebração a Freddie Mercury

O cantor Andre Abreu dá vida ao astro britânico Freddie Mercury no espetáculo Queen Celebration in Concert. Acompanhado por músicos, ele interpreta sucessos como Love of My Life, We Are The Champions, We Will Rock You e Radio Gaga.

Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. Dom. (15), 19h. R$ 99/R$ 219; eventim.com.br

TEATRO

Criações de Poe

Dentro da programação do Festival de Teatro Virtual, promovido pela Funarte, a Companhia Nova de Teatro, sob direção de Lenerson Polonini, apresenta o espetáculo A Cripta de Poe, que aborda elementos de suspense e fantasmagoria presentes na obra do escritor americano Edgar Allan Poe.

A partir de sábado (14). Grátis. bit.ly/teatropoe

Pelo riso

A Trupe Las Manas apresenta online a montagem Las Manas e o Apocalipse , que aborda, a partir de uma narrativa circense, os transtornos causados pela pandemia e questões ambientais. Dramaturgia: Tessi Ferreira. Sáb. (14), 19h. Grátis. bit.ly/teatromanas