Ex-assessor de Carlos Bolsonaro é exonerado da Funarte

Após dois meses no comando da Fundação Nacional das Artes, Luciano Querido foi exonerado nesta segunda, 14. As informações são do Diário Oficial. Antes da Funarte, Querido foi assessor de Carlos Bolsonaro na Câmara dos Vereadores.

Quem assume a pasta é Larmartine Barbosa Holanda, coronel da reserva do Exército, com experiência em logística. Possui curso de roteirista na Escola de Cinema de São Paulo e foi presidente da Câmara de Comércio Brasil-Albânia.

Aos 60 anos, Holanda tem cursos de manutenção de material bélico, transportes de cargas perigosas e comunicação neurolingística.