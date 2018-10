Evento reunirá amigos e familiares em homenagem a Beatriz Segall

Perto de completar um mês da morte da atriz Beatriz Segall, evento reunirá amigos e familiares para uma homenagem na terça, 2, às 19h30, no Museu de Arte de São Paulo (Masp).

Artistas também participarão da cerimônia com homenagens confirmadas do ator Renato Borghi, da atriz Regina Duarte, e de Zizi Possi, que cantará a canção Beatriz, de Chico Buarque. Marisa Orth também participará lendo um trecho de Três Mulheres Altas, espetáculo encenado por Beatriz em 1995.

Beatriz morreu no dia 5 de setembro, aos 92 anos. Ela estava internada já há algumas semanas no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com problemas respiratórios. Conhecida por viver a vilã Odete Roitman em Vale Tudo, a atriz exibia um talento múltiplo ao representar. "Sei que Odete (Roitman) habita o imaginário popular, mas foi de seu papel na peça As Três Mulheres que jamais vou esquecer", lamentou a atriz e amiga Nathalia Timberg.

Memorial Beatriz Segall. Masp. Avenida Paulista, 1.578. Tel.: 3149-5959. Ter., 19h30.