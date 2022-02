Evento online exibe espetáculos e faz debates sobre circo

Uma programação completa para ressaltar a importância da arte circense. Será a partir deste domingo, seguindo até dia 27, que o Itaú Cultural apresentará, de forma virtual, série de espetáculos originários de dez Estados, com nomes como Doutores da Alegria e Circo Zanni – e o público poderá conferir tudo através do YouTube, do site da instituição e da plataforma Zoom.

O evento integra a Ocupação Benjamim de Oliveira, que homenageia um dos precursores dessa arte no Brasil, reconhecido como sendo o primeiro palhaço negro a atuar no picadeiro entre o final do século 19 e o começo do 20. Com essa programação que começa agora, o circo tem seus valores artístico e histórico destacados.

Leia Também Itaú Cultural inaugura mostra em homenagem a Benjamin de Oliveira

Para Fernando Sampaio, um dos sócios-fundadores do Circo Zanni e palhaço com muito orgulho, essa realização “é incrível, porque, mais que o evento, ele traz também a ‘continuidade do circo’, uma arte que sempre atraiu muitos preconceitos”, avalia o artista. Ele ainda destaca a importância, para o setor, de ter um espaço para difundir seu trabalho. “Nada mais importante do que isso”, constata Sampaio.

Sampaio enfatiza a relevância de estar nessa programação, onde sua trupe apresentará espetáculo direto do picadeiro do Zanni e contará com artistas diversos de diferentes vertentes estéticas. “Para nós, é a arte da paixão. Atuar é essencial para a nossa vida.”

Atrações

Entre os muitos espetáculos a serem apresentados, o evento terá a trupe Doutores da Alegria em sua abertura, às 9h, no Palco Virtual de Cênicas no YouTube, que mostra o espetáculo Aquele Momento em que… O grupo também estará no encerramento, quando participa de um bate-papo mediado por Regina Medeiros, do Itaú Cultural.

Entre as várias atividades programadas haverá a exibição de documentário e vídeos curtos, de até cinco minutos, de artistas e grupos. O público poderá conferir clássicos circenses, como toda a adrenalina do Globo da Morte, com os irmãos Tobattini, Rodrigo e Ludmila. De Pernambuco, Rithelle Alves, Circo Itinerante Alves, apresentando série de contorcionismos, e do Pará o Duo Araújo, formado por Erverton Figueiredo e Priscilla Araújo, exibem destreza com o número de chicote. Claro que os palhaços têm presença certa, com o espetáculo Pinguim e seu Piano Engarrafado, com os baianos Mestre Pinguim e Carlos Daniel. Do Sul, tem Entre Palhaços e Parafusos, da Quimera Criações Artísticas e o Grupo Signatores, além do palhaço carioca WillWill, em O Despacho.