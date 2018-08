Estação Pinacoteca exibe várias faces do Modernismo Até 3 de outubro, a mostra Encontros com o Modernismo, na Estação Pinacoteca, exibe as várias faces da arte moderna e proporciona uma oportunidade rara de tomar contato com trabalhos da importante coleção do Stedelijk Museum de Amsterdã, recheada de nomes grandiosos como Kandinsky, Picasso, Pollock, Lucio Fontana, Mondrian, Barnett Newman e Mark Rothko. Na mostra, as obras do Stedelijk dialogam com as da coleção da própria Pinacoteca do Estado. A exposição oferece serviço de monitoria e visitas guiadas. Encontros com o Modernismo tem atraído diferentes perfis de visitantes. Há desde os que esperam encontrar obras do movimento modernista brasileiro e se surpreendem frente ao ar absolutamente enigmático da tela A Extinção do Sentimento, do americano Peter Halley, de 1991. Há também aqueles que querem ver as obras de mestres como Picasso, com sua tela Natureza-Morta com Violão, de 1924, e até um público mais especializado, artistas plásticos que querem reciclar seus olhares ou ver de perto as obras de artistas consagrados que tanto admiram ? como Baselitz, Schnabel, Mario Merz e Antoni Tàpies. Encontros com o Modernismo. Estação Pinacoteca. Largo General Osório, 66, Luz, 222-8968. 10h/18h (fecha às segundas-feiras). R$ 4. Até 3/10