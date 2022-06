Estação espacial, palhaçaria e circo para entreter a criançada

Para quem gosta de circo

O Grand Spectacle Du Cirque, da companhia circense Universo Casuo, mistura performance, humor, poesia e música com tecnologia de ponta. O espetáculo acontece no Universo Casuo, onde tudo é possível. Jean Francua, o Clown, ao perceber que a Terra, o Planeta Azul, está sem cores, resolve atravessar o portal, entrar no nosso mundo e trazer de volta todos os sonhos e fantasias para torná-lo novamente colorido. Vinte e seis profissionais, entre cenógrafos, artistas, músicos, produtores e bailarinos fazem parte do espetáculo liderado por Marcos Casuo, que já protagonizou uma obra do Cirque Du Soleil.

Teatro J. Safra. Até 26/6. Sábado às 21h e Domingo às 19h (dia 25 de Junho sessão extra às 18h e dia 26 às 16h). R$ 80 (inteira). 90 minutos. Livre.

Para pequenos astronautas

Em cartaz na Unibes Cultural desde março, a experiência Operação Marte divide-se em 14 ambientes dentro de uma estação espacial, onde as crianças entram em contato com tecnologias que serão imprescindíveis para a próxima grande aventura da Humanidade: a colonização de Marte. Os visitantes têm que elaborar estratégias para ajudar uma equipe de cientistas a solucionar problemas durante a missão espacial, com orientação dos profissionais. As tarefas envolvem robótica, eletrônica e programação de uma forma divertida, que estimula a criatividade dos pequenos.

Unibes Cultural. De terça a domingo, das 11h às 20h. Ingresso R$50. Todas as sextas-feiras a entrada é gratuita. De 6 a 11 anos

Para quem quer palhaçada

Especializada na arte da palhaçaria, a Trupe DuNavô faz temporada no Sesc 24 de maio para toda a família durante o mês de junho. As apresentações são realizadas nos fins de semana e são gratuitas. Neste (11 e 12) será a vez do espetáculo Como Montar Seu Varal?. Em um quintal se encontram as palhaças Pamplona e Elisa Betana, que lidam com uma pilha de roupas para estender até que o varal some. Partindo de algo aparentemente simples – a procura do tal varal –, essas duas palhaças tentarão desfazer uma grande confusão e precisarão se descobrir em meio a esse tanto imenso de roupas.

Sesc 24 de Maio. Área de Convivência (3º andar). 11 e 12 de junho às 16hs. Grátis. 45 minutos. Livre.

Para os apaixonados por dança

No espetáculo de dança Flou! as crianças também participam do processo de criação. Conduzidas pelo performer Ieltxu Ortuela, criador do Artefactos Bascos, e o músico Gil Fuser, as crianças ficam sentadas ao redor de uma grande folha branca e assistem e participam da criação de um grande desenho. Os rabiscos dançantes e as tintas vão tomando vida e dialogam com o performer para que surjam outros desenhos recortados, feitos em experiências anteriores.

Sesc Paulista Espaço Crianças. 3° andar. 11 e 12 de junho, sábado e domingo, às 11h. R$ 25 inteira. Livre.

