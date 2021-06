"Esquenta" para o Prime Day da Amazon já começou! Veja ofertas

Sucesso em todo o mundo, o Prime Day aconteceu pela primeira vez no Brasil em 2020 e, só nas primeiras 24 horas de vendas, superou o total registrado com a Black Friday do ano anterior. Ou seja, dá para ter uma ideia da força do evento - que oferece mais de 40 milhões de ofertas em mais de 30 categorias, em todo o mundo.

A segunda edição do Prime Day está confirmada novamente no Brasil e será realizada de 0h do dia 21/6 até 23h59 do dia 22/6. Serão 48 horas de promoções exclusivas para quem é assinante do Amazon Prime (que custa R$ 9,90 por mês).

LEIA TAMBÉM

Assine a Amazon Prime para aproveitar as ofertas do Prime Day

Veja o site oficial do Prime Day, que acontece em 21 e 22 de junho

30% off em artigos de moda

Leve 4 e pague 3 em itens de limpeza

20% de desconto em produtos para bebê

Durante coletiva de imprensa, Daniel Mazini, que tem mais de 10 anos de experiência na Amazon e é o novo presidente da Amazon Brasil, lembra o fato de que a empresa oferece teste grátis por 30 dias, então dá para se inscrever, aproveitar as ofertas e depois escolher se continua ou não no programa. "A grande maioria deles fica", conta Mazini, sobre o período de teste.

Segundo Mariana Roth, líder de Prime para o Brasil, há mais de 200 milhões de clientes da Amazon Prime no mundo. Ela explica que ser assinante do programa tem diversos benefícios de compras e entretenimento: além de frete grátis para todo o Brasil e entrega sem valor mínimo de compras, os consumidores têm acesso a ofertas exclusivas e com período antecipado e também podem acessar todo o conteúdo do Prime Video, Prime Music, Prime Gaming e Prime Reading.

Já Ricardo Garrido, diretor de Marketplace, destaca o fato de que o foco da Amazon está em pequenos e médios empreendedores, que vendem seus produtos por meio do site. "No mundo todo, 55% das vendas da Amazon são através de pequenas e médias empresas, geranco cerca de 2 milhões de empregos."

O Prime Day acontece nos dias 21 e 22 de junho, mas desde esta quarta-feira (2) já dá para aproveitar uma série de ofertas no site, como uma espécie de "esquenta" para o grandioso evento. Abaixo, veja algumas das opções em promoção.

Ofertas no "esquenta" do Prime Day

Relógio Analógico Feminino Mondaine (R$ 158,40)

Bota Fashion Ferracini Compass (R$ 261,99 a R$ 359,90)

Jaqueta UbdehL (R$ 179,10 a R$ 199)

Eledobby Vestido Feminino (R$ 151,20 a R$ 168)

Almofada Banho Baby (R$ 136,70)

Capa de Chuva para Carrinho de Bebê (R$ 111,70)

Torre de Anéis 2 em 1 Chicco (R$ 104,40)

Funko Game of Thrones Cersei Lannister (R$ 204,12)

Funko Leonard Green (R$ 159)

Funko Captain America (R$ 549)

Assine a Amazon Prime para ganhar frete grátis em milhares de produtos, além de ter acesso a promoções exclusivas e curtir séries, músicas e eBooks à vontade. Saiba mais.

Os preços podem sofrer alteração, e o Estadão pode receber comissão por meio de vendas realizadas em links presentes neste artigo.