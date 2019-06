Especial ‘Madame X’: Qual é a melhor música de Madonna?

O aguardado novo disco de Madonna, Madame X, será lançado na próxima sexta-feira, 14. Com 5 singles lançados até o momento – Medellín, I Rise, Crave, Future e Dark Ballet – o disco conta com participações especiais de artistas como Maluma e Anitta.

Como aquecimento, o Estado preparou uma série de conteúdos especiais que revisitam a carreira da rainha do pop. Nesta segunda-feira, relembre 5 grandes hits de Madonna e vote no seu favorito:

Like a Virgin (1984)

Primeiro grande sucesso de Madonna, Like a Virgin foi lançada em 1984. Na época, Reagan vencia a eleição para presidente dos Estados Unidos, que passavam por uma euforia econômica. Surgiam yuppies e a geração X. Madonna logo se consolidaria, criando músicas e ambientes que transgrediram padrões de comportamento.

Like a Prayer (1989)

Madonna já havia tido sua primeira desavença com a Igreja. Em 1987, o papa João Paulo II proibiu os católicos de assistirem aos show da cantora em Turim, na Itália. Dois anos depois, a cantora voltou com o clipe da música Like a Prayer, em que aparece beijando um santo negro e dançando na frente de cruzes em chamas.

Vogue (1990)

Inspirada por dançarinos de vogue e pelos coreógrafos Jose Gutierez Xtravaganza e Luis Xtravaganza, Madonna lança Vogue, música que angariou imediatamente críticas positivas e estabeleceu tendências na dance music. O mundo da moda já havia se rendido a Madonna e um novo público aderiu formalmente ao seu séquito de fãs: a comunidade gay internacional.

Ray Of Light (1998)

Alguns anos depois do lançamento do disco Erotica e do livro Sex, ambos com influências dominatrix, Madonna volta com um disco mais sereno, Ray Of Light, o sétimo de sua carreira. O single homônimo ganhou um clipe colorido e menos provocativo que a média.

Music (2000)

O single Music vem do álbum homônimo de 2000, o oitavo da carreira de Madonna. Disco e música têm uma vibe eletrônica, mas bebem de influências do rock, do country e do folk. No clipe, Madonna assume uma identidade cowgirl.

Enquente: qual é a melhor música da carreira de Madonna?