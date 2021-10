Especial de comédia de Dave Chappelle, ‘The Closer’ causa protesto de funcionários da Netflix

Dezenas de pessoas se reuniram fora da sede da Netflix nesta quarta-feira, 20, para protestar contra a exibição de um especial de comédia e acusar a plataforma de streaming de lucrar e manipular conteúdos que prejudicam a comunidade LGBTQ. Alguns funcionários da Netflix saíram para participar da manifestação, à qual se juntaram ativistas e apoiadores trans que exigiam uma melhor representação na programação do gigante.

As críticas surgiram no lançamento de The Closer, no qual o comediante americano Dave Chappelle afirma que "o gênero é um dado adquirido" e acusa a comunidade LGBTQ de ser "muito sensível". "Esperamos esclarecer por que as piadas que foram feitas foram dolorosas", disse a organizadora de protestos Ashlee Marie Preston. "Muito mais importante, Dave Chappelle à parte, é esta conversa mais ampla sobre como as empresas capitalizam a tensão [e usam] a ciência dos algoritmos para manipular e distorcer as percepções que temos de nós mesmos e dos outros", acrescentou ela.

A crítica vem ocorrendo há semanas, enquanto The Closer tem estado entre os títulos mais vistos da Netflix. Na terça-feira, 19, véspera do protesto, a empresa tentou apaziguar os ânimos. "Respeitamos a decisão de qualquer funcionário que opte por protestar, e reconhecemos que temos muito mais trabalho pela frente na Netflix e em nosso conteúdo", disse a plataforma em uma declaração, na qual a empresa diz "entender o profundo sofrimento que causou".

Seguindo as palavras do funcionário transgênero da Netflix Terra Field, os manifestantes, nesta quarta-feira, pediram para colocar um rótulo de advertência no especial de comédia e promover mais "talentos e comediantes queer e trans". "Um lugar não pode ser um bom lugar para trabalhar se alguém tem que trair sua comunidade", escreveu Field em um post de blog na segunda-feira, 18.

The Closer foi condenado por grupos LGBTQ, citando estudos que dizem que a estereotipagem das minorias causa danos. Em um texto para o pessoal da empresa, o chefe de conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, escreveu dias atrás que "o conteúdo na tela não se traduz diretamente em agressão no mundo real", e enfatizou a importância de defender a "liberdade artística".

Mas Sarandos deu entrevistas a várias publicações de Hollywood no final da terça-feira na qual ele disse: "Fiz besteira". "Eu deveria ter primeiro reconhecido nesses e-mails que um monte de nossos funcionários estava sofrendo, e eles estavam realmente feridos por uma decisão que tomamos na empresa", disse ele ao The Hollywood Repórter. E enquanto ele concordava que "o conteúdo na tela pode ter impactos reais, positivos e negativos", Sarandos reiterou sua posição de que o especial de Chappelle não deve ser retirado e não deve ter um aviso de advertência.

"Este grupo de funcionários se sentiu um pouco traído porque criamos um lugar tão grande para trabalhar que às vezes eles esquecem que esses desafios vão surgir", acrescentou Sarandos. Três funcionários, incluindo Field, foram supostamente suspensos após interromper uma reunião virtual de executivos para discutir o episódio, mas foram posteriormente reintegrados.

Outro foi demitido por vazar dados internos sobre o custo do especial Chappelle. O protesto ganhou o apoio de celebridades da TV como Jameela Jamil (The Good Place) e Jonathan Van Ness (Queer Eye), que gravaram um vídeo para expressar "amor e apoio" ao movimento.

Aclamada comediante Hannah Gadbsy, que tem um especial também na Netflix, na semana passada chamou o gigante do streaming de um "culto ao algoritmo amoral". Chappelle foi acusado de zombar dos transgêneros no passado, mas continua popular. Em The Closer ele faz piadas sobre a comunidade LGBTQ e piadas sobre ameaças de matar uma mulher e esconder seu corpo em seu carro.

Chappelle, que é negro, também argumenta que os gays brancos "são minorias até que precisem ser brancos novamente", e que as comunidades LGBTQ obtiveram nos últimos anos ganhos que os negros não obtiveram após décadas de luta.

Um pequeno contra-protesto também se reuniu na quarta-feira para apoiar Chappelle com cartazes dizendo "As piadas são engraçadas".