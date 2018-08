Escritor Fernando Sabino recebe alta O escritor Fernando Sabino, de 80 anos, recebeu alta neste domingo, três dias depois de ser internado com sintomas de desidratação na Casa de Saúde Pinheiro Machado, em Laranjeiras, zona sul do Rio. Segundo a diretora da clínica, Cláudia Azevedo, Sabino passou bem durante a internação, fez exames de rotina e foi reidratado. Sabino deixou o hospital às 14 horas, acompanhado por uma secretária. "Ele ficou lúcido o tempo inteiro. Ia receber alta só amanhã (segunda-feira), mas acho que o bom resultado dos exames acabou antecipando a ida dele para casa", disse a diretora do hospital, acrescentando que as filhas não foram recebê-lo porque estavam arrumando o apartamento onde o escritor mora, entre Copacabana e Ipanema.