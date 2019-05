Enquete: Vingadores ou GoT, qual o melhor entretenimento para você?

Texto sem spoilers

Vingadores: Ultimato bateu recorde de bilheteria com vendas globais de ingressos estimadas em US$ 1,2 bilhão; Game of Thrones ainda não acabou (a série tem mais três episódios), mas a Batalha de Winterfell, exibida no episódio 3 da 8.ª temporada, no último domingo, 28, entregou a maior batalha da história da TV, muito aguardada pelos fãs.

Tudo isso na mesma semana, por isso, perguntamos: Qual foi o melhor entretenimento deste fim de semana?

Se você quiser saber mais sobre Vingadores: Ultimato, leia aqui a crítica de Luiz Carlos Merten sobre o filme da Marvel, que encerrou A Saga Infinita, iniciada há 11 anos com Homem de Ferro.

Para ler mais sobre a Batalha de Winterfell, incluindo quem morreu e quem sobreviveu em GoT, clique aqui.