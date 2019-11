Enquete: Batman ou Darth Vader?

Foram os leitores do Estadão que escolheram: Batman foi o super-herói mais votado em uma série de enquetes com os heróis da DC e da Marvel, e Darth Vader venceu a competição entre 16 vilões do cinema.

Mas o que se pode esperar de um hipotético confronto entre os dois? Quem levaria a melhor, a magia da Força de Vader ou a ciência e tecnologia especiais do Homem Morcego? Mais uma vez, convidamos os leitores e nos ajudar nesta escolha. Vote na enquete abaixo.

Em 2014, o canal do Youtube Bat In The Sun produziu um curta-metragem com o encontro. No filme, Batman viaja até a Estrela da Morte para tentar resgatar o Super Homem, anteriormente capturado por Darth Vader com a ajuda de Boba Fett. A luta, é claro, é épica, e o vencedor também foi escolhido pelos espectadores do canal. Veja no vídeo abaixo: