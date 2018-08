Encenador Gianni Ratto é homenageado em São Paulo O encenador italiano Gianni Ratto receberá hoje, às 14h30, na Câmara Municipal de São Paulo, o título de Cidadão Paulistano. A homenagem é um reconhecimento do trabalho de Gianni no teatro nacional. Ele veio para o Brasil em 1954, foi um dos fundadores do Teatro dos Sete e dirigiu o Teatro Brasileiro de Comédia. Gianni Ratto é cenógrafo, diretor, figurinista e ator.