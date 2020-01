Emicida é um dos finalistas do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 2019; veja a lista

O rapper Emicida, o produtor musical Kondzilla, o CEO da CCXP, Pierre Mantovani, e a ex-presidente do Iphan Kátia Bogéa são apenas alguns dos finalistas do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 2019, criado em 1950 e reformulado este ano. O anúncio será feito pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado nesta quinta-feira, 9. A cerimônia de premiação ocorre no Palácio dos Bandeirantes, no dia 29 de janeiro.

Cada um dos vencedores receberá um troféu e o valor de R$ 30 mil. Há 15 categorias no total, e as indicações foram feitas pelos membros do Conselho Estadual de Cultura e Economia Criativa, do Condephaat, da Comissão de Análise de Projetos do ProAC Expresso ICMS e pelos secretários de Cultura dos 645 municípios de São Paulo.

“A cultura é um dos principais ativos de São Paulo”, disse o secretário de Cultura e Economia Criativa, Sérgio Sá Leitão, por meio de nota. “É fundamental reconhecer e valorizar as realizações dos nossos artistas, produtores e executivos, que contribuem imensamente para o desenvolvimento do Estado com seu talento e seu empenho.” Entre as categorias, estão Museus, equipamentos e centros culturais, Cultura popular e tradicional e Livro, leitura e bibliotecas.

Veja a lista de finalistas do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes 2019:

Museus, equipamentos e centros culturais

Adriano Pedrosa, pela exposição “Tarsila do Amaral”, no MASP

Jochen Volz e Paulo Vicelli, pela realização da exposição “Ernesto Neto”, na Pinacoteca de São Paulo

José Olympio Pereira, pela criação do Galpão Lapa

Marcos Amaro, pela criação da Fábrica de Arte Marcos Amaro

Marcos Mendonça, pela realização da exposição “Leonardo Da Vinci - 500 anos de um gênio”, no MIS Experience

Patrimônio cultural material e imaterial

Carlos Faggin, pela reformulação e pelo trabalho à frente do Condephaat

Ciro Laurenza, pelo trabalho à frente do Conpresp

Hugo Barreto, pelo trabalho à frente da Fundação Roberto Marinho e a curadoria do Novo Museu da Língua Portuguesa

Kátia Bogéa, pelo trabalho à frente do IPHAN

Vahan Agopyan, pelo projeto de restauro e ampliação do Novo Museu do Ipiranga

Grupos, companhias e corpos estáveis

Inês Bogea, pelo trabalho à frente da SP Companhia de Dança

Isaac Karabtchevsky, pelo trabalho à frente da Orquestra Sinfônica Heliópolis

Luiz Calainho, pela criação da Companhia Stone de Teatro

Mônica Tarragó, pelo trabalho à frente do Balé de Paraisópolis

Paulo Zuben, pelo trabalho à frente do Projeto Guri e do Theatro São Pedro

Cultura popular e tradicional

Ana Lúcia Bilard Sicherle, pelo apoio às festas tradicionais de São Luiz do Paraitinga

Danielle Nigromonte e José Gregori, pela realização da 22ª edição do Revelando SP

Gustavo Lobo, pelo trabalho à frente do Circo Rudá

Maria das Neves Rocha, pelo trabalho à frente do Salão Sandália de Prata (Iguape)

Rolando Boldrin, pelo trabalho no programa “Sr. Brasil” (TV Cultura)

Cultura urbana

Adriana Barbosa, pela realização da 18ª edição da Feira Preta

Emicida, pelo lançamento do álbum “AmarElo”

Konrad Dantas (KondZilla), pelo trabalho à frente do canal KondZilla (YouTube)

Rafael Leal, pela realização da 3ª edição do Festival Geek de Santos

Roberta Estrela D’Alva, pelo trabalho no programa “Manos e Minas” (TV Cultura)

Empreendedorismo cultural e criativo

Alan Adler, pelo trabalho à frente da IMM Entretenimento

Facundo Guerra, pela criação de diversos empreendimentos culturais em São Paulo

Fernando Altério, pelo trabalho à frente da T4F

Geórgia Costa Araújo, pela criação do CineHub

Pierre Mantovani, pelo trabalho à frente da CCXP e do Omelete

Inovação e tecnologia em arte e cultura

Claudia Werneck, pela realização do app “Vem Cá”

Eliana Russi, pela realização da 7ª edição do BIG Festival

Gabriel Benarrós, pelo trabalho à frente da Ingresse

Marcelo Tavares, pela realização da 12ª edição da Brasil Game Show

Ricardo Laganaro, pela criação da experiência em VR “A Linha”

Estudos e pesquisas em cultura e economia criativa

Ana Carla Fonseca Reis, pela realização do projeto Hackeando Futuros

João Leiva, pela realização da pesquisa “Cultura nas Capitais”

Luiz Gustavo Barbosa e Stephanie Mayorkis, pela realização do “Estudo de Impacto Econômico do Teatro Musical em São Paulo”

Paula Fabiano, pelo trabalho à frente do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social

Renato Meirelles, pela realização do estudo “Favelas e Periferias: Desafios e Oportunidades no Brasil de Verdade”

Mostras, festivais, mercados e eventos culturais

Fernanda Feitosa, pela realização da 15ª edição da SP Arte e da 13ª edição do SP Foto

Marcelo Lima, pela realização da 6ª edição da ExpoCine (São Paulo)

Marcelo Lopes, pela produção da 50ª edição do Festival Internacional de Campos do Jordão

Renata Almeida, pela realização da 43ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Simon Szacher, pela realização da 19ª edição do Pixel Show

Produção cultural independente

Daniela Busoli, pelo trabalho à frente da produtora Formata

Eneida Soller, pelo trabalho à frente do Conselho Brasileiro de Entidades de Cultura

Gabriel Fontes Paiva, pelo trabalho à frente da produtora Grupo 3

Jô Santana, pela realização do musical “Dona Ivone Lara - Um Sorriso Negro”

Sergio Ajzenberg, pelo trabalho à frente da Divina Comédia Produções Artísticas

Inclusão, diversidade e acesso à cultura

André Fischer, pelo trabalho à frente do Festival Mix Brasil

Cid Torquato, pelo trabalho à frente do projeto Sem Barreiras

Franco Reinaudo, pelo trabalho à frente do Museu da Diversidade Sexual

Mari Marino, pela curadoria da exposição itinerante “Arte Sacra para Ver e Sentir” (Museu de Arte Sacra)

Wolf Koz, pelo trabalho à frente do Instituto Olga Koz

Formação e capacitação

Claudio Anjos, pela realização do projeto Arte na Escola

Fábio Zanon, pelo programa pedagógico da 50ª edição do Festival de Campos de Jordão

Ivam Cabral, pelo trabalho à frente da SP Escola de Teatro

Rafael Steinhauser, pelo trabalho na EBAC e no MIT

Stela Barbieri, pelo trabalho à frente do Binah Espaço de Artes

Livro, leitura e bibliotecas

Isabel Santos Mayer, pelo trabalho à frente da Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, em Parelheiros, e pelo LiteraSampa

Gislene Gambini, pelo trabalho à frente da livraria NovaSete

Pierre André Ruprecht, pelo trabalho à frente da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Sergio Vaz, pelo trabalho à frente da Coperifa

Vítor Tavares, pelo trabalho à frente da Câmara Brasileira do Livro

Comunicação cultural

Caio Carvalho, pelo trabalho à frente do canal Arte 1

Hélio Goldsztejn, pelo trabalho à frente do programa “Metropolis” (TV Cultura)

Nelson Kunze, pelo trabalho à frente da revista “Concerto”

Sílvia Saad Jafet, pelo lançamento do canal Smithsonian

Sleyman Khodor e Rodrigo Lugato, pela realização da exposição “Música para os Olhos”, na Sala São Paulo

Iniciativas culturais para crianças e adolescentes