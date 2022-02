Em São Paulo, programação musical garante a diversão do fim de semana

Música

Zé Ramalho canta sucessos e prepara disco com inéditas

O cantor e compositor Zé Ramalho faz única apresentação na cidade. Batizado de Show de Sucessos, o espetáculo tem quase 20 músicas no repertório. São hits como Avôhai, Taxi Lunar, Admirável Gado Novo, Frevo Mulher e Sinônimos.

Ramalho, que estará acompanhado da Banda Z, falou ao Estadão sobre a longevidade dessas canções – algumas já somam mais de quatro décadas. “Quando eu fiz essas músicas, há mais de 40 anos, nunca imaginei, ao terminá-las, que durariam tanto tempo (e ainda vão durar). É o próprio público que determina essa validade. Nunca me canso, nem me cansarei de cantar minhas composições. A prática leva à perfeição. E foi assim que aconteceu esse prolongamento musical delas”, diz o artista.

O compositor também se prepara para, em breve, lançar um álbum com músicas inéditas, o primeiro em uma década, batizado de Ateu Psicodélico. “Procurei caprichar nas imagens das letras, buscando oferecer, aos que gostam do meu trabalho, quadros e sonhos representados nas letras. Os ritmos também estão variados. Eu também busquei modificar a forma de tocar e pretendo construir uma teia de ritmos contrastantes”, explica Ramalho.

Dom. (13), 20h. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 70/ R$ 380. Ingressos aqui.

Vanessa celebra Iemanjá

Programado inicialmente para o dia 2 de fevereiro, mas adiado devido à pandemia, o show inédito Dia de Iemanjá, de Vanessa da Mata, traz músicas do repertório da artista, como Não Me Deixe Só e Ainda Bem, além de canções escolhidas especialmente para essa ocasião. 4ª (16), 21h. Casa Natura Musical.R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 80/240.Compre aqui.

Em boa companhia

A cantora paraibana Elba Ramalho apresenta hoje um show em que canta seus maiores sucessos. Estarão no repertório músicas como Banho de Cheiro, Bate Coração, Dia Branco e De Volta Pro Aconchego. A novidade fica por conta do formato da apresentação. Acostumada a ser vista em cima no palco com uma banda grande, dessa vez, a artista estará acompanhada apenas por quatro músicos. Hoje (11), 20h e 22h30. Blue Note. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, Consolação.R$ 240. Compre aqui.

Álbum recente

Em uma live, Guilherme Arantes mostrará, pela primeira vez ao vivo, músicas de seu mais recente álbum, A Desordem dos Templários, que foi lançado no ano passado. O compositor fará a apresentação diretamente de sua casa na Bahia. Além das novas canções, o artistas promete ainda cantar sucessos da carreira. 5ª (17), 19h. Gratuito. Em seu canal do Youtube.

A preço popular

No aquecimento para a abertura da temporada 2022, em março, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) apresenta a Sinfonia dos Orixás, do brasileiro José Antônio Rezende de Almeida Prado, sob regência do britânico Neil Thomson.

Hoje (11), 19h30. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. R$ 20. Ingressos aqui.

‘Abricó de Macaco’

João Bosco apresenta no palco as canções que gravou em seu mais recente álbum, Abricó de Macaco. Além de parcerias suas com seu filho, Francisco Bosco, como a que dá nome ao disco, o compositor ainda canta Água de Beber, de Vinicius de Moraes, e Forró em Limoeiro, de Jackson do Pandeiro.Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. Sesc Pinheiros. Rua Pais Leme, 195, Pinheiros. R$ 20/R$ 40. Ingressos aqui.

Letrux

A cantora Letrux apresenta o show Aos Prantos, baseado em seu mais recente trabalho, com canções que trazem reflexões sobre a importância de se aprofundar nos sentimentos, enfrentar momentos de fossa e saber tirar algum proveito dessa situação. Na parte musical, a dance music, o rock e o blues se fazem presentes no trabalho da artista. Hoje (11) e sáb. (12), 22h; dom. (13), 19h. Casa Natura Musical. R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. R$ 50/R$ 160. Show Letrux.

Carnaval o ano todo

Com a mudança na data de Carnaval e a insegurança trazidas pela pandemia, o Arena Carnaval 2022 ocorrerá ao longo do ano. Quem abre a programação neste sábado é a cantora Anitta, mas os ingressos já estão esgotados. No dia 19 de fevereiro será a vez do Bloco Leva Meu Coração com Dilsinho e o grupo Menos é Mais. Já o trio Os Gilsons e a cantora Daniela Mercury se apresentarão no dia 1º de outubro. Para esses, ainda há ingressos. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. R$ 70/R$ 125. Ingressos aqui.

Das lives para o palco

A cantora e compositora Filipe Catto, desde o começo da pandemia, tem feito lives durante a madrugada, que mistura música e bate-papo com um repertório que passa por músicas de Madonna, Rita Lee, entre outras referências das artistas. Agora, Catto leva esse repertório para o palco no show LoveCatto Live Ao Vivo. Sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 20/R$40. Compre aqui.

Teatro

Amor em tempos de quarentena

Com texto de Clarice Niskier, Coração de Campanha mostra um casal que, na iminência de uma separação, é surpreendido pela quarentena. Diante disso e enfrentando os problemas que carregam há anos, os dois abrem mão de ter razão, buscam saídas e acabam achando possibilidades. Além de Clarice, que também dirige a peça, o elenco tem Isio Guelman. Estreia hoje (11). 2ª e 6ª, 18h30; sáb. e dom., 17h. CCBB-SP. R. Álvares Penteado, 112, 3º andar, Centro. R$ 30. Até 14/3. Compre aqui.

Augusto Cury

O Homem mais Inteligente da História, adaptação do romance homônimo de Augusto Cury, revê a trajetória do cientista Marco Polo, desafiado pela ONU a estudar a inteligência de Jesus. Sáb., 21h. Teatro Liberdade. R. São Joaquim, 129, Liberdade. R$ 50/R$ 90. Até 26/2. Compre o ingresso.

Sinal dos tempos

O espetáculo Não Nem Nada, com texto e direção de Vinicius Calderoni, aborda assuntos do cotidiano, como a dificuldade de comunicação, as redes sociais e o mundo das subcelebridades. 5ª a sáb., 21h; dom., 19h. Tusp. Rua Maria Antônia, 294, Consolação. Gratuito (retirar ingresso 1h antes).

Consciência ambiental

Em Jussara City – O Paraíso das Enchentes, espetáculo da Encena Cia. de Teatro, uma ambientalista, após anos morando no exterior, volta ao Brasil. Ao visitar seu bairro, na periferia de São Paulo, faz uma viagem por sua infância e resgata a luta dos moradores, todo ano às voltas com as enchentes. O texto é de Gilberto Amendola. Espaço Cultural Encena. Rua Sargento Estanislau Custódio, 130, Jd. Jussara-Vila Sônia, Butantã. Gratuito. Até 20/2

Em paralelo

Na leitura dramática da peça Evoé, 22!, Otto, personagem do ator Antônio Petrin, é um conservador que concentra esforços contra a Semana de Arte Moderna. A ideia do grupo liderado por ele é produzir uma mostra paralela à realizada por Mário e Oswald de Andrade. Com isso, o espectador mergulha na atmosfera artística do momento que antecedeu o grande evento de arte no Brasil. O texto é de Luiz Eduardo de Carvalho. 4ª (16), 20h. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno. R. Rui Barbosa, 153, B. Vista. Gratuito (ingresso 1h antes).

Passeios

Brincadeiras de escapar. De Brasília amarela

A banda Mamonas Assassinas é tema de uma sala especial, com duração de 60 minutos, cujo desafio será entrar no camarim do grupo que marcou os anos 1990. Além da prova, os participantes poderão ver objetos pessoais, documentos e figurinos originais do grupo liderado pelo vocalista Dinho. Na atração da Escape Time, haverá ainda réplicas desses figurinos para que os visitantes possam vestir. Quem visitar o local até este sábado, dia 12, verá a famosa Brasília amarela, tema do principal sucessos da banda, exposta no hall de entrada.

Escape Time. Av. Nova Independência, 1.051, Brooklin. 13h30/22h. R$ 79/R$ 89. www.escapetime.com.br

‘Boys Don’t Cry’

A cantora Anitta, que cada vez mais ganha destaque no cenário musical internacional, é tema da sala S.O.S. – Boys Don’t Cry, do Escape 60, inspirada em seu mais recente single. No roteiro, os participantes são convidados pelo novo namorado da cantora a participar de um jantar organizado por ela. Porém, descobrem que Anitta terminou o namoro mais uma vez e fugiu para bem longe, deixando-os trancados na mansão. Escape 60. Rua Henrique Schaumann, 717, Pinheiros. 2ª a 5ª e dom., 10h/21h; 6ª e sáb., 10h/23h. R$ 99,90 (por pessoa). www.escape60.com.br

Como um super-herói

Inspirada no filme Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, a sala montada pela Cultura Inglesa tem duração de 30 minutos e desafios em inglês para turmas de três a seis pessoas. É brincadeira para todas as idades.Rua Madre Cabrini, 413, Vila Mariana. Hoje (11), 14h/19h; sáb. (12, esgotado); 5ª (17) e 6ª (18), 14h/19h. Gratuito (reservas aqui).