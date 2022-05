Em meio a polêmicas, Prefeitura divulga programação da Virada Cultural

A dez dias da Virada Cultural, que vai ocorrer no próximo final de semana, dias 28 e 29, a Prefeitura de São Paulo enfim divulgou a programação do evento. Nos últimos dias, usuários nas redes sociais questionaram se a edição de 2022 realmente iria ocorrer, dada a dispersão da cracolândia no centro da cidade. Nas últimas semanas, grupos foram dispersados da praça Princesa Isabel e se espalharam pela região central.

Seguindo o lema da Virada do Pertencimento, a edição deste ano ocorrerá em oito regiões espalhadas pela cidade de São Paulo: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M'Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro). A abertura acontece às 17h do sábado (28), com apresentação do Maestro João Martins com a Vai-Vai, no Palco Freguesia do Ó.

Serão mais de 300 apresentações artísticas contemplando todas as modalidades e povos, entre elas, música, artes cênicas, dança e manifestações populares. Neste ano, espera-se um público circulante de 2 milhões de pessoas. Entre os destaques da programação, estão shows de artistas como Ludmilla, Luísa Sonza, Kevinho, Glória Groove, Karol Conká, Pitty, Vitão, Pocah, BK, Rael, Black Alien, Rincon Sapiência, Diogo Nogueira, Barões da Pisadinha, Djonga, entre outros.

“A Virada Cultural, que já é um patrimônio da cidade de São Paulo, tem um significado especial neste ano, pois só está sendo possível porque os paulistanos confiaram em nós, seguiram os protocolos e acreditaram na vacina e isso nos permitiu retomar as atividades com segurança e responsabilidade”, declarou o prefeito Ricardo Nunes, em comunicado. “E estou ainda mais feliz porque a Virada estará em todas as regiões da cidade, dará voz aos talentos da periferia e unirá o erudito, o maestro João Carlos Martins, ao popular, que é a Vai-Vai, logo na abertura da grande festa da cultura paulistana.”

"São Paulo abraça esse evento gigante porque ele é o reflexo e o desenho do que São Paulo é. Por isso a importância de a Virada ter entrado para o calendário oficial de eventos da cidade. E neste ano, promovemos a Virada do Pertencimento, para todo mundo participar. Para todo mundo se ver", afirma a Secretária de Cultura Aline Torres.

A Virada Cultural 2022 foi pensada para fortalecer a periferia e os equipamentos públicos da Cidade de São Paulo, de forma a evidenciar que o evento, para a sociedade, é a concretização de uma política pública na veia, como declarou a Secretária. "Estamos oferecendo para a população uma programação de extrema qualidade que, em outras ocasiões, como festivais particulares, não seriam acessíveis para a grande maioria. Isso é uma devolutiva da Prefeitura. Isso é a concretização de uma política pública na veia".

A Virada do Pertencimento mostra que tudo vira palco e exalta o orgulho dos artistas periféricos de pertencerem a essas regiões e de defenderem suas tradições, linguagens, manifestações e artes. Voltada a todos os públicos, inclusive o infantil com as Viradinhas, se espalhará por 96 endereços oficiais da Prefeitura, contando com cinco palcos diferentes no Vale do Anhangabaú; e 40 equipamentos culturais municipais participantes - 8 teatros; 12 casas de cultura, 10 delas com ações internas e duas com palco externo; 11 centros culturais; e 11 bibliotecas.

A Virada Cultural conta com a parceria institucional do Sesc São Paulo (Serviço Social do Comércio), com uma programação gratuita em 15 unidades, com mais de 90 atrações, ampliando ainda mais a Virada em todas as regiões da cidade. Todas as linguagens artísticas integram a programação do Sesc na Virada.

O diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, vê, nesta edição da Virada Cultural, a afirmação de um evento dos mais importantes do calendário municipal, que promove a ocupação de espaços no centro e pelos bairros da cidade de uma forma diferenciada e que se reverte em benefícios diretos à população neste período ainda latente de pós-pandemia. “O Sesc desenvolve uma programação intensa nas unidades da capital para colaborar com essa atividade que promove uma retomada da cidade como palco e reintegra a Cultura como uma das forças motrizes da economia e para o exercício pleno da cidadania”.

Entre os destaques da programação do Sesc estão a Banda Mantiqueira com a participação de Guinga e João Bosco, Alessandra Leão e Sapopemba, Mahmundi, Lenine, Sandra Sá, Zizi Possi e Marina Lima, na música. Espetáculos de dança, como o Gente de Lá com Wellington Gadelha do Ceará, sessões especiais no CineSesc apresentam filmes em sala como Jesus Kid com direção de Aly Muritiba e outros serão disponibilizados on demand na Plataforma do Sesc Digital. Nas artes visuais serão realizadas aulas abertas em diversas unidades, a exposição Cartas ao Mundo de Bia Lessa recebe o Cortejo, além das demais exposições que estão em cartaz nas unidades com destaques para a Raio que o Parta: ficções do moderno no Brasil e Amazônia de Sebastião Salgado. As crianças também poderão aproveitar a programação com apresentações da Orquestra Modesta e espetáculos de teatro, dança e circo. A literatura também marca presença com o Sarau do Binho.

A retirada antecipada de ingressos gratuitos é necessária para apresentações que ocorrem em espaços fechados no Sesc e serão disponibilizados pelo site do Sesc, a partir das 12h do dia 28/5, e nas bilheterias das unidades da capital a partir das 16h do dia 28/5.

Abaixo, confira a programação da Virada Cultural por região.

| CENTRO |

| ANHANGABAÚ | Centro Histórico de São Paulo.

| Palco Viaduto do Chá | LIBRAS

28/05

18h | Vitor Kley (60 min)

20h30 | Margareth Menezes (90 min)

23h | Kevinho (90 min)

29/05

1h30 | MC Paulin da Capital

2h | Mc Lipi

2h30 | Neguinho do Kaxeta (90 min)

3h30 | Batekoo + Mamba Negra (270 min)

8h | Toré - Encontro de Aldeias e Etnias Indígenas (60 min)

10h | Pequeno Cidadão e Drs. da Alegria (90 min)

12h30 | Orquestra Imperial + Larissa Luz + Rubel (90 min)

15h | Luísa Sonza (90 min)

17h30 | Planet Hemp (60 min)

| Palco Praça das Artes

28/05

19h30 | Don L (60 min)

22h | Originários Originais - Brisa Flow, Katú Mirim, Ian Wapichana e DJ Erick Terena (60 min)

29/05

0h30 | Tássia Reis com participação de Monna Brutal

3h | Edgar (60 min)

11h30 | Getúlio Abelha (60 min)

14h | Majur (60 min)

16h30 | Juçara Marçal (60 min)

| Festa Praça das Artes. Boulevard São João, 281.

28/05

18h | Coletivo Amem (60 min)

22h | Baile da Ventura (240 min)

29/05

02h | Punanny Sound System (240 min)

08h | JetLag (240 min)

10h | Capslock (120 min)

14h | Festa Mel (120 min)

De 28/05, às 18h, até 29/05, às 16h | Vini Studio (instalação palco)

De 28/05, às 18h, até 29/05, às 16h | Holograma das Ruas (Av. São João)

| Palco Praça Ramos

28/05

19h30 | Filhos do Samba - Só Sei Que É Samba (60 min)

22h | Chemical Funk - FunkSoulGroove (60 min)

29/05

0h30 | Caravana Cigana - Orkestra Bandida (60 min)

03h | Didêmanda (60 min)

11h30 | Turmalinas Negras: SobrExistir (60 min)

14h | Lindy Hop - Um Jazz para dançar (60 min)

16h30 | House of Zion (60 min)

| Arena Vale | Em frente ao Prédio dos Correios.

28/05

18h | Festival de Telecatch (90 min)

20h30 | Batalha da Aldeia (60 min)

21h30 | Kant (45 min)

29/05

9h às 12h | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h | Hora de Musicar (60 min)

10h | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h | Rua - Duba Becker

Música

11h | DumTiKiDum

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

| Outros Locais

| Rua Formosa. Rua Formosa, 47.

28/05 e 29/05

18h às 05h | Eban - Galeria de Arte Digital

| Shopping Light. Rua Cel. Xavier de Toledo, 23.

28/05 e 29/05

18h às 5h | Queda

| ZONA SUL |

| CAMPO LIMPO | Praça do Campo Limpo. Rua Dr. Joviano Pacheco de Aguirre, 30.

| Palco Campo Limpo | LIBRAS

28/05

17h | Thaeme e Thiago (60 min)

19h | Vitão (60 min)

21h | Xande de Pilares (60 min)

29/05

13h | Zeca Baleiro (60 min)

15h | Bando Mastodontes (60 min)

17h | Luedji Luna (60 min)

| Palco Rio Diniz

28/05

16h | Luana Bayô (60 min)

18h | Avuá (60 min)

20h | Dêssa Souza (60 min)

29/05

09h às 12h | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h | Nos bastidores da Lona

Música

11h | Cortejo da Trupe

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

12h | Bloco Sainha de Xita (60 min)

14h | Nega Duda (60 min)

16h | Lia de Itamaracá (60 min)

Intervenções na Praça

11h | Intervenção Bicicloteca (60 min)

16h | Leitura Surpresa (60 min)

| M’BOI MIRIM. Av. Luiz Gushiken, s/n (altura da Rua Humberto de Almeida e Rua José Mármol).

| Palco M’Boi Mirim LIBRAS

28/05

17h | Mumuzinho (60 min)

19h | Yasmin Santos (60 min)

21h | Rashid (60 min)

29/05

13h | Bicho de Pé (60 min)

15h | Coruja BC1 (60 min)

17h | Don Juan (60 min)

| Palco Piraporinha

28/05

16h | Kyan (60 min)

18h | Indy Naíse (60 min)

20h | Nina do Porte (60 min)

29/05

09h às 12h | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h | Desconforto

Música

11h | Cantigas em movimento

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

2 camas elásticas e 4 infláveis gigantes

12h | Tiquequê (60 min)

14h | Banda Peixelétrico (60 min)

16h | Beijo de Moça (60 min)

| GRAJAÚ

| CC Grajaú. Rua Prof. Oscar Barreto Filho, 252.

28/05

DJ Lorrany (intervalos)

17h00 | Perifa no Toque + Mc IG (60 min)

21h00 | Yunk Vino (60 min)

29/05

DJ Lorrany (intervalos)

11h00 | Brasileirinhos, Música para os Bichos do Brasil (60 min)

13h00 | Drik Barbosa (60 min)

15h00 | Bivolt (60 min)

17h00 | BK' (60 min)

| ZONA LESTE |

| ITAQUERA. Praça Brasil. Av. Nagib Farah Maluf, s/n (Conjunto Habitacional José Bonifácio).

| Palco Itaquera | LIBRAS

28/05

18h00 às 22h | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h00 | Lauana Prado (60 min)

19h00 | Rael (60 min)

21h00 | Glória Groove (60 min)

29/05

13h00 | Pocah (60 min)

15h00 | Ferrugem (60 min)

17h00 | Djonga (60 min)

| Palco Ribeirão

28/05

16h00 | Arlindinho (60 min)

18h00 | DBS Gordão Chefe + Sombra SNJ + MC Fler (60 min)

20h00 | Red Lion e Emcee Lê (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Música

Duo Dois Girassóis

Circo

Cia Circo do Asfalto

Fagner e Chico

Recreação

Livre Brincar

Oficinas

Criação de figurinos

Pintura Facial

12h00 | Show de Variedades da Mesma Coisa com Palhaça Rubra Rosa (60 min)

14h00 | Kaê Guajajara (60 min)

16h00 | MC Soffia (60 min)

| SÃO MIGUEL PAULISTA. Av. Deputado Dr. José Aristodemo Pinotti, s/n (entre a Av. Nordestina e Rua Moacir Dantas Itapicuru).

| Palco São Miguel Paulista | LIBRAS

28/05

17h00 | Mato Seco (60 min)

19h00 | Divas do Reggae (60 min)

21h00 | Tribo de Jah (60 min)

29/05

13h00 | Batuqueiros e Sua Gente (60 min)

15h00 | Hariel (60 min)

17h00 | Barões da Pisadinha (60 min)

| Palco Itaqueruna

28/05

16h00 | Alma Djem + Filosofia Reggae (60 min)

18h00 | Fresh Dancehall (60 min)

20h00 | Monkey Jhayam, Laylah Arruda e Dada Yute (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Música

Trio Forró Zé Vito

Circo

Komboza Circo

Pé de Cana

Recreação

LIVRE BRINCAR

Oficina

Tintas Naturais

Pintura Facial

12h00 | Tchiribim Tchiribom Cantando pelo Mundo (60 min)

14h00 | Maneva (60 min)

16h00 | Frank Aguiar (60 min)

| CIDADE TIRADENTES. Centro Cultural Cidade Tiradentes (área externa). Rua Inácio Monteiro, 6900 – Conjunto Habitacional Sítio Conceição.

| CC Cidade Tiradentes | LIBRAS

28/05

DJ Ladyybrownn | (intervalos)

17h00 às 18h00 | Mv Bill convida Kmilla CDD (60 min)

19h00 às 20h00 | Karol Conká (60 min)

21h00 às 22h00 | Black Alien (60 min)

29/05

DJ Ladyybrownn (intervalos)

13h00 às 14h00 | Samprazer (60 min)

15h00 às 16h00 | Attooxxa (60 min)

17h00 às 18h00 | Tasha e Tracie (60 min)

| PENHA. Largo do Rosário, s/n.

| Palco Penha

29/05

11h00 | Chegança - Auto de Maria (180 min)

14h00 | Congada do Divino Espírito Santo (120 min)

16h00 | Congada de Santa Efigênia (120 min)

| ZONA NORTE |

| PARADA INGLESA. Av. Luiz Dumont Villares, altura do nº 1400 - Parada Inglesa.

| Palco Parada Inglesa | LIBRAS

28/05

17h00 | Samba de Dandara (60 min)

19h00 | Ana Cañas toca Belchior

21h00 | Artista Local (60 min)

29/05

13h00 | Kevin O Chris (60 min)

15h00 | Clareou (60 min)

17h00 às 18h00 | Filipe Ret (60 min)

| Palco Carandirú

28/05

16h00 às 17h00 | Jorge de Aragão (60 min)

18h00 às 19h00 | Romero Ferro + Bixarte + Doralyce (60 min)

20h00 às 21h00 | Sidney Magal (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Oficinas

09h00 | Mad Science: Oficina de Bolinha pula pula com Experiência do Espaço Sideral (60 min)

10h00 | Mad Science: Oficina de Ciência Divertida (50 min)

11h00 | Mad Science: Oficina de Física Divertida com efeitos maiores da Ciência (60 min)

Circo

10h00 | Casa da Palhaça - Helena Figueira

Música

11h00 | Musicriando Itinerante

Recreação

Pintura de Rosto

Artistas Itinerantes: pernalta/músico - pernalta/malabaristas

3 camas elásticas e 3 infláveis gigantes

12h00 | Beatles para Crianças (60 min)

14h00 | Neguinho da Beija Flor (60 min)

16h00 | Jaloo + Gaby Amarantos + MC Tha (60 min)

| FREGUESIA DO Ó. Av. Miguel Conejo, s/n - Altura da Praça Dolmann.

| Palco Freguesia do Ó | LIBRAS

28/05

18h00 às 22h00 | Quebrada Viva (intervenção visual)

17h00 | Maestro João Martins e Vai-Vai (60 min)

19h00 | Péricles (60 min)

21h00 | Mariana Aydar (60 min)

29/05

13h00 | Rincon Sapiência (60 min)

15h00 | Diogo Nogueira (60 min)

17h00 | Ludmilla (60 min)

| Palco Rio da Pedra

28/05

16h00 | Mario Fulô (60 min)

18h00 | Bando de Régia + Anastácia (60 min)

20h00 | Bernadete França (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Música

Brincadeiras Musicais

Circo

Cortejo Vem Brincar

Recreação

Livre Brincar

Oficina

Pintura com Iara Jamra

Pintura Facial

12h00 | Charanguinha (60 min)

14h00 | Galocantô (60 min)

16h00 | MD Chefe & Dom Laike (60 min)

| ZONA OESTE |

| BUTANTÃ. Av. Eliseu de Almeida, altura do número 4156 (entre Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Av. Pirajussara).

| Palco Butantã | LIBRAS

28/05

17h00 | Chico César + Geraldo Azevedo (60 min)

19h00 | Arnaldo Antunes (60 min)

21h00 | Cordel do Fogo Encantado (60 min)

29/05

13h00 | Fresno (60 min)

15h00 | Céu (60 min))

17h00 | Pitty (60 min)

| Palco Pirajussara

28/05

16h00 | Mombojó (60 min)

18h00 | Mulamba (60 min)

20h00 | Vandal convida Russo Passapusso (60 min)

29/05

09h00 às 12h00 | VIRADINHA LIBRAS

Música

Cris Barulins

Circo

A Alegria Contra Ataca

MB Circo

Recreação

Livre Brincar

Oficina

Clubinho do Livro

Pintura Facial

12h00 | Música para Criança? - Banda Mirim (60 min)

14h00 | Patife Band (60 min)

16h00 | Far From Alaska (60 min)

| CENTRO CULTURAL BUTANTÃ. Av. Junta Mizumoto, 13 - Jardim Peri Peri.

| CC Butantã

28/05

17h00 | Mercenárias (60 min)

19h00 | Inocentes (60 min)

21h00 | Cólera (60 min)

29/05

11h00 | Mundo Livre (60 min)

13h00 | Plutão Já Foi Planeta (60 min)

15h00 | Maglore (60 min)

17h00 | Ave Sangria (60 min)

| BIBLIOTECAS |

| CENTRO

| Biblioteca Infantojuvenil Monteiro Lobato. Rua General Jardim, 485 – Vila Buarque (área externa).

29/05

10h00 às 16h00 | VIRADINHA | LIBRAS

Variedades

10h00 | Intervenção de Mágicas

11h30 | Dois Girassóis

13h00 | Precisa-se de Mágico

15h00 | Trio Flaminni

10h40 às 11h30 | Recreação

12h20 às 13h00 | Recreação

14h00 às 15h00 | Recreação

Oficinas

11h00 | Oficina Criação de Personagens

14h30 | Oficina de Bolhas

Intervenções

10h40 às 11h30 | Intervenção Pernaltas, palhaços, bolhadores, intervenção musical

12h20 às 15h00 | Intervenção Pernaltas, palhaços, bolhadores, intervenção musical

14h00 às 15h00 | Intervenção Pernaltas, palhaços, bolhadores, intervenção musical

10h00 às 16h00 | Intervenção Cenográfica

| Biblioteca Mário de Andrade. Rua da Consolação, 94 – República.

Auditório

28/05

20h00 | Por um Triz (60 min)

29/05

17h00 | Contos e Lendas do Burkina Faso (Com François Moïse Bamba e tradução em cena de Laura Tamiana) (60 min) LIBRAS

Saguão da Estátua

28/05

18h00 | Poesias ao Vento (60 min)

19h00 | Mostra de Teatro Lambe Lambe (60 min)

22h00 | Repertório Nº 2 (60 min)

29/05

10h00 | Lispectorianas (Classificação Indicativa: 12 anos) (60 min)

13h00 | Realejo Poético (60 min)

17h00 | Naifs (60 min)

Terraço do 3º andar

28/05

19h00 | Transarau (120 min) - Classificação Indicativa: 16 anos

21h00 | Serenata das Insones – As mulheres que não Dormem (60 min)

29/05

11h00 | Cortejo Encantado (60 min)

14h00 | Serenando (60 min)

16h00 | Eu em Ti (60 min)

| ZONA OESTE |

| Biblioteca Alceu Amoroso Lima. Rua Henrique Schaumann, 777 – Pinheiros.

28/05

11h00 | Contos e Lendas do Burkina Faso (Com François Moïse Bamba e tradução em cena de Laura Tamiana) (60 min)

14h00 | A Pena de Wilde (60 min)

16h00 | Ellen Oléria (60 min)

| ZONA NORTE |

| Biblioteca Brito Broca. Av. Mutinga, 1425 – Pirituba.

28/05

11h00 | Música Eletrônica Literária (60 min)

14h00 | Sertania Nordestina – As Léguas Tiranas de Luiz “Lua” Gonzaga (60 min)

16h00 | O Grito da Jaçanã (60 min)

| Biblioteca Menotti Del Picchia. Rua São Romualdo, 382 – Bairro do Limão.

28/05

11h00 | De Férias com Omar (60 min)

14h00 | Guerreiros Malês (60 min) - Classificação Indicativa: 10 anos

16h00 | Histórias para Adiar o Fim do Mundo (60 min)

| ZONA LESTE |

| Biblioteca Affonso Taunay. Rua Taquari, 549 – Mooca.

28/05

11h00 | Sarau Afro Mix (60 min)

14h00 | Contos Inspirados em Sagarana (60 min) Classificação indicativa: 12 anos

16h00 | Indo para Onde Flor (60 min)

| Biblioteca Hans Christian Andersen. Av. Celso Garcia, 4142 – Tatuapé.

28/05

11h00 | Desalinhados PocketShow (60 min)

14h00 | Canta Girasonhos (60 min)

16h00 | Passando Histórias da África (60 min)

| Biblioteca Cora Coralina. Rua Otelo Augusto Ribeiro, 113 – Guaianases.

28/05

11h00 | Slam com Carolina Maria de Jesus (Homenagem) (120 min)

14h00 | A Língua em Pedaços (60 min) - Classificação Indicativa: 12 anos

16h00 | Adriano Salhab canta Drummond (60 min)

| Biblioteca Raimundo de Menezes. Av. Nordestina, 780 – São Miguel Paulista.

28/05

11h00 | Contos da Rainha de Quelé (60 min) | LIBRAS

14h00 | A Bailarina e O Palhaço (60 min)

16h00 | Bamberê (60 min)

| ZONA SUL |

| Biblioteca Marcos Rey. Av. Anacê, 92 – Jardim Umarizal.

28/05

11h00 | Festa na Terra da Mandioca (60 min)

14h00 | Las Manas e a Despedida (60 min)

16h00 | Manaká (60 min)

| Biblioteca Viriato Corrêa. Rua Sena Madureira, 298 – Vila Mariana.

28/05

11h00 às 19h00 | Fantástica Jornada “De Volta aos Mundos Fantásticos”

| TEATROS |

| CENTRO

| Theatro Municipal São Paulo. Praça Ramos, s/n. Ingressos antecipados: https://theatromunicipalsp.byinti.com/#/event/exposicao-contramemoria

Até 05/06 | Exposição Contramemória. Terças às sextas, das 11h00 às 17h00. Sábados e domingos, das 10h00 às 15h00.

| ZONA LESTE

| Teatro Municipal da Mooca Arthur Azevedo. Av. Paes de Barros, 955 – Mooca.

28/05

16h00 | Inimigos (55 min)

21h00 | Ofélia/Hamlet Rock/Machine (80 min) - Classificação Indicativa: 18 anos

29/05

16h00 | O Menino do Lugar Nenhum (60 min) | LIBRAS

19h00 | Negras Palavra - Solano Trindade (75 min) | Classificação Indicativa: 12 anos

| Teatro-Parque Flávio Império (espaço interno). Av. Prof. Alves Pedroso, 600 – Cangaíba.

28/05

16h00 | Existo! (45 min)

21h00 | Mestres em Ação (70 min)

29/05

10h00 às 16h00 | VIRADINHA | LIBRAS

Variedades

10h00 | Balaio de Dudu Convida Madonna

11h30 | Peça fantoches

13h00 | Oras Bolhas

15h00 | Dois Girassóis

10h40 às 11h30 | Recreação

12h20 às 13h00 | Recreação

14h00 às 15h00 | Recreação

Oficinas

11h00 | Oficina Criação de Personagens

14h30 | Oficina de Bolhas

Intervenções

10h40 às 11h30 | Intervenção Pernaltas, palhaços bolhadores, intervenção musical

12h20 às 13h00 | Intervenção Pernaltas, palhaços bolhadores, intervenção musical

14h00 às 15h00 | Intervenção Pernaltas, palhaços bolhadores, intervenção musical 14h às 15h

10h00 às 16h00 | Intervenção Cenográfica

16h00 | Florbela de Todas as Palavras do Mundo (50 min)

19h00 | Grace em Revista (100 min) | Classificação Indicativa: 18 anos | LIBRAS

| ZONA OESTE

| Teatro Cacilda Becker. Rua Tito, 295 – Lapa.

28/05

16h00 | D´kebrada - Memórias de um Território (40 min) LIBRAS

21h00 | Casa Forte (50 min)

29/05

16h00 | Nas Águas do Imaginar', com a Companhia de Danças de Diadema (50 min)

19h00 | 0 ou 90 (40 min)

| ZONA SUL

| Teatro João Caetano. Rua Borges Lagoa, 650 – Vila Clementino.

28/05

16h00 | O Mundo Começa na Cabeça (70 min)

21h00 | Senhora no Jardim (65 min) | Classificação Indicativa: 16 anos

29/05

16h00 | É tudo Família (60 min) | Classificação Indicativa: 10 anos

19h00 | Abjeto Sujeito: Clarice Lispector (75 min) | Classificação Indicativa: 14 anos

| Teatro Paulo Eiró. Av. Adolfo Pinheiro, 765 – Santo Amaro.

28/05

16h00 | Pelo Mundo com Mawaca (90 min)

21h00 | Cine Teatro Medeia (60 min) - Classificação Indicativa: 14 anos

29/05

16h00 | Viralatas - O Musical (60 min) | LIBRAS

19h00 | As Cochambras de Quaderna (60 min) | Classificação Indicativa: 12 anos

| ZONA NORTE

| Teatro Alfredo Mesquita. Av. Santos Dumont, 1770 – Santana.

28/05

16h00 | A Turma do Bob Cat (60 min)

21h00 | Pessoas Brutas (108 min) | Classificação Indicativa: 14 anos

29/05

16h00 | Shake Shake (60 min)

19h00 | Um Outro Olhar (60 min) | Classificação Indicativa: 12 anos | LIBRAS

| CENTROS CULTURAIS |

| OESTE

| Tendal da Lapa. Rua dos Guaicurus, 1100 - Lapa.

28/05

18h00 | Potyguara Bardô (60 min)

29/05

11h00 | Circo de Ébanos (50 min) LIBRAS

16h00 | Jessica Gaspar (60 min) LIBRAS

17h00 | Supla (60 min) LIBRAS

Rua Interna

28/05

20h00 | Karina Buhr (60 min)

29/05

10h00 | Música no Quintal (60 min)

14h00 | Circo de Doisdo (60 min)

05h00 | Letrux (60 min)

| Centro Cultural da Diversidade. Rua Lopes Neto, 206 – Itaim Bibi.

Teatro

28/05

20h00 | Cabaré da Madame (60 min) | Classificação Indicativa: 14 anos

29/05

19h00 | Woolf + Senhora D (60 min)

Área Externa

28/05

18h00 | Vogue Fever - Ball da Virada (60 min) - Classificação Indicativa: 16 anos

29/05

14h00 | Carta Branca (50 min)

16h00 | Cabaré da Nega (60 min)

18h00 | Woolf (40 min)

| ZONA NORTE

| Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso. Av. Deputado Emílio Carlos, 3641 – Vila Nova Cachoeirinha.

Teatro

28/05

18h00 | Les Girls - Uma diva perto de você (70 min) | Classificação Indicativa: 14 anos | LIBRAS

29/05

15h00 | Quando eu Morrer, vou Contar Tudo a Deus (60 min)

Arena

28/05

20h00 | Quebrada Queer (60 min) 29/05

17h00 | Nego Bala (60 min)

19h00 | Fabriccio (60 min)

Hall

28/05

17h00 | Além da Poesia (60 min)

29/05

16h00 | Me Brega, Baile! (60 min) | Classificação Indicativa: 16 anos

18h00 | A Menina que Nasceu Sem Cor (60 min)

Mirante

28/05

18h00 | STRIMILICOTRIC Banda Circo (60 min)

19h00 | Forró para sorrir mais! (90 min)

29/05

10h00 | É Mesmo Uma Palhaçada (60 min)

13h00 | Maria e Dadá contam o Cangaço (60 min)

| ZONA SUL

| Centro Cultural São Paulo. Rua Vergueiro, 1000 - Paraíso.

Sala Jardel Filho

28/05

21h00 | Espetáculo Gota d’Água (210 min) | Classificação indicativa: 14 anos | LIBRAS

Sala Adoniran Barbosa. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

19h00 | Filipe Catto canta Cássia Eller (90 min)

22h00 | Hip Hop Djs Dance (120 min) | Classificação Indicativa: 18 anos

29/05

18h00 | Paulinho Boca de Cantor canta Novos Baianos - Homenagem aos 50 anos de Acabou Chorare (90 min)

00h00 | Hip Hop Djs Dance (240 min) | Classificação Indicativa: 18 anos

Sala Ademar Guerra. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

21h30 às 00h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 - Filme Surpresa (150 min)

29/05

11h00 | Ghost In The Shell 2: Innocence (2024)

13h00 | Blade (1998)

15h30 | Santa Sangre (1989)

00h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 - Fome de Viver (1983)

02h00 | Noitão Surreal Phenomena 2022 - Mandy (2018)

04h30 | Noitão Surreal Phenomena 2022 - Aniquilação (2018)

Sala Lima Barreto. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05 | Classificação Indicativa: 16 anos

19h30 | Kill Bill Vol. Único

29/05 | Classificação Indicativa: 16 anos

00h00 | Batman

03h20 | Batman - Tim Burton

05h50 | Conan, O Bárbaro

08h20 | Monty Python Em Busca Do Cálice Sagrado

10h30 | Uma Noite Alucinante 3

13h30 | Mad Max: Estrada Da Fúria

16h00 | O Conto Dos Contos

18h35 | Iron Monkey

| Sala Paulo Emílio. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05 | Classificação Indicativa: 18 anos

22h00 | Virada Otaku - Ranking of Kings I, episódios 1 a 4 (80 min)

23h40 | Virada Otaku - Ranking of Kings II, episódios 5 a 8 (80 min)

29/05 | Classificação Indicativa: 18 anos

01h20 | Virada Otaku - Ranking of Kings III, episódios 9 a 12 (80 min)

03h00 | Virada Otaku - Ranking of Kings IV, episódios 13 a 16 (80 min)

04h40 | Virada Otaku - Ranking of Kings V, episódios 17 a 20

06h20 | Virada Otaku - Ranking of Kings VI, episódios 21 a 23

10h00 | Virada Otaku - Attack on Titan I, episódios 1 a 5 (110 min)

12h10 | Virada Otaku - Attack on Titan II, episódios 6 a 10 (110 min)

14h20 | Virada Otaku - Attack on Titan III, episódios 11 a 15 (110 min)

16h30 | Virada Otaku - Attack on Titan IV, episódios 16 a 20 (110 min)

18h40 | Virada Otaku - Attack on Titan V, episódios 21 a 25 (110 min)

Saguão. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

29/05

16h30 | Arrastão - (60 min)

Praça das Bibliotecas

28/05

20h30 a 22h00 | Slam Poéticamente

| Centro Cultural Culturas Negras “Mãe Sylvia de Oxalá". Rua Arsênio Tavolieri, 45 – Vila Parque Jabaquara.

28/05

18h00 | Giovani Cidreira (60 min)

20h00 | Alt Niss (60 min)

29/05

16h00 | Bia Doxum (60 min)

18h00 | Projeto Balanço Black: Hyldon + Dafé + Funk Como Le Gusta (60 min)

| Centro Cultural Santo Amaro. Av. João Dias, 822 – Santo Amaro.

Teatro. Ingressos na Bilheteria com 01 hora de antecedência

28/05

20h00 | O Subnormal (60 min) - Classificação Indicativa: 12 anos LIBRAS

29/05

15h00 | Aline Barros (60 min)

17h00 | Ao Cubo (60 min)

Deck

28/05

18h00 | Benziê (60 min)

29/05

10h00 | Mundano (60 min)

14h00 | SarauZim - Sarau Infantil (60 min)

16h00 | PC Baruk (60 min)

| ZONA LESTE

| Centro Cultural Penha. Largo do Rosário, 20 - Penha de França.

Área Externa

28/05

17h00 | In'Diálogos - Clarinete Solo e Intervenções Artísticas (60 min)

29/05

10h00 | Boi Bumbá – Uma Folia Brasileira (90 min)

11h30 | O Bicho, o Pinheiro e a Festa (90 min)

13h00 | Casos Cascudos (90 min)

14h30 | Mamulengo Água de Cacimba apresenta “A Flor do Mamulengo” (90 min)

Sala Mário Zan

28/05

18h00 | Até Quando? “Corpoemas e Corporeidade" (40 min)

| Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. R. Inácio Monteiro, 6900 - Conjunto Habitacional Sitio Conceição.

Teatro

28/05

15h00 | Sarau Musical da Capoeira (60 min)

16h00 | O Antropólogo Viajante (180 min)

17h00 | Xinfrim (60 min)

19h00 | PG (60 min)

29/05

16h00 | O Poder da Música e a Serpente Encantada (50 min)

Espaço Multiuso

29/05

11h00 | Os Caçadores de Borbolivros (55 min)

| CENTRO

| Centro Cultural Olido. Av. São João, 473.

Sala Olido. Ingressos na Bilheteria com 1 hora de antecedência

28/05

20h00 | Circo Zanni (70 min) LIBRAS

29/05

17h00 | É nóis na Xita 2 - Em busca do Riso Perdido (55 min) LIBRAS

Sala Paysandu. Ingressos na Bilheteria com 1 hora de antecedência

28/05

18h00 | Dança Boba (50 min)

29/05

15h00 | À Margem (45 min) | Classificação Indicativa: 12 anos

Hall de Entrada

28/05

17h00 | Banda kombi de Palhaços (55 min)

29/05

14h00 | Revoada (45 min)

| Polo Cultural Municipal Vila Itororó. Rua Maestro Cardim, 60 - Bela Vista.

Parte Externa Central

29/05

11h00 à 12h00 | Humanas - Cabaré

Espaço Éden

29/05

13h00 à 14h00 | Cumbia Calavera

15h00 à 16h00 | Chão de Memórias

18h00 à 19h00 | Josyara

| CASAS DE CULTURA |

| ZONA NORTE

| Casa de Cultura Vila Guilherme. Praça Oscar da Silva, 110 - Vila Guilherme.

28/05

18h00 | Shamani (60 min)LIL

19h30 | Sandália de Prata (60 min)

21h00 | Banda Black Rio (60 min)

29/05

11h00 às 15h00 | Movidinha Circo

11h00 | Recreação e artistas itinerantes com a Pequena Trupe de Circo

11h30 | Contação de história com o grupo Coruja em Cena

12h20 | Recreação e artistas itinerantes com Pequena Trupe de Circo

13h00 | Espetáculo Amateur, com Payaso Satin

13h50 | Recreação e artistas itinerantes com Pequena Trupe de Circo

14h10 | Espetáculo Las Fanfarronas

16h00 | Folias, Brincadeiras e Cantigas (60 min)

17h00 | Pombas Urbanas (60 min)

| Casa de Cultura Freguesia do Ó. Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 215.

28/05

18h00 | MPB em Rodas (40 min) | LIBRAS

19h00 | Filhes -- da -- Pº##@! - T O D A (55 min) | Classificação Indicativa: 12 anos | LIBRAS

29/05

13h00 | Villa en Fiesta (55 min)

15h00 | Cebola - Cascas de Um Todo (40 min)

17h00 | Corpo Que Samba (45 min)

| ZONA LESTE

| Casa de Cultura Itaim Paulista. Rua Monte Camberela, 490 - Vila Silva Teles.

28/05

17h00 | O Auto do Queijo Divino (60 min)

19h00 | Alexandre Magnani (60 min)

29/05

13h00 | Dikeledi e as Voltas que o Mundo Dá (45 min)

15h00 | Chafurdo (50 min)

17h00 | Tobias da Vai-Vai (60 min)

| Casa de Cultura São Rafael. Rua Quaresma Delgado, 354 - Jardim Vera Cruz.

29/05

11h00 às 15h00 | Movidinha Circo

29/05

11h00 | Recreação e artistas itinerantes com a Pequena Trupe de Circo

11h30 | Contação de história com o grupo Coruja em Cena

12h20 | Recreação e artistas itinerantes com Pequena Trupe de Circo

13h00 | Espetáculo Uma Corda no tan cuerda, com Julian Granito

13h50 | Recreação e artistas itinerantes com Pequena Trupe de Circo

14h10 | Espetáculo Pout-Pourri, com Os Irmãos Becker

| Casa de Cultura Chico Science - Ipiranga. Av. Pres. Tancredo Neves, 1265 - Vila Moinho Velho.

28/05

18h00 | Natt Maat (45 min)

20h00 | Rap Plus Size (60 min)

29/05

11h00 | Flor Flo Fl (50 min)

14h00 | Fernando Rosa (60 min)

16h00 | Leandro Borges (60 min)

| ZONA SUL

| Casa de Cultura Santo Amaro - Júlio Guerra. Praça Floriano Peixoto, 131 - Santo Amaro.

29/05

18h00 | Yassir Chediak - Viola Brasileira Contemporânea (60 min)

| Casa de Cultura Santo Amaro - Manoel Mendonça. Praça Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 - Santo Amaro.

29/05

16h00 | Gilberto e Gilmar (60 min)

| Casa de Cultura Hip Hop Sul | Rua Sant'Ana, 201 - Vila São Pedro.

28/05

18h00 | Daniela Araújo (60 min)

29/05

11h00 | O Mundo de Papel (60 min)

16h00 | Lalaiá (60 min)

| ZONA LESTE

| Casa de Cultura de Guaianases. Rua Castelo de Leça, s/n - Jardim Soares.

28/05

15h00 | Histórias Mágicas (60 min)

17h00 | Eu Canto Samba (60 min)

18h00 | Sereias e Tritões (50 min)

29/05

11h00 às 15h00 | VIRADINHA LIBRAS

Brinquedos

1 brinquedo inflável

2 pula-pulas

Brinquedoteca com lego gigante

Banheira de bolinhas

Brinquedos educativos

Atrações

De Férias com Omar

Baião de Dois

Karaoke Kids

Pipoca e algodão doce

| Casa de Cultura de Brasilândia. Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº - Freguesia do Ó.

28/05

18h00 | Slam do Corpo (120 min)

29/05

13h00 | Dr Friky (60 min)

14h30 | SOS Uma Autopeça (50 min)

17h00 | Rodrigo Ogi (60 min)

| MUSEUS |

| ZONA OESTE

| Casa do Bandeirante - Butantã. Praça Monteiro Lobato, s/n - Butantã.

28/05

15h00 | Histórias Ambientais Contadas com Origamis (60 min)

29/05

11h00 | Gibiteca Balão (180 min)

11h00 | O Espetacular Circo no Cinema, na Rádio e na TV (60 min)

12h00 | Meus Quintais (180 min)

15h00 | Sarau Bixaria Literária (120 min) - Classificação Indicativa: 16 anos

| Casa do Sertanista - Caxingui. Praça Ênio Barbato, s/n.

29/05

10h00 às 14h00 | VIRADINHA LIBRAS

Brinquedos

1 Brinquedo inflável

2 pula-pulas

Brinquedoteca com lego gigante

Banheira de bolinhas, brinquedos educativos, brinquedos antigos

Atrações

Reginaldo com 16 Toneladas e Banda

O Pirata Grilheta e os Dragões do Mar

Projeto Fora da Casa - trailer de vivências criativas e de ciências

Artistas Itinerantes

Pipoca e algodão doce

| Casa Modernista. Rua Santa Cruz, 325 - Vila Mariana.

28/05

15h00 | Canteiro de Obras (45 min)

16h00 | Maloqueragem Moderna - (30 min) | Classificação Indicativa: 10 anos

29/05

10h00 | Girinfonsa - O Mini Circo Ambulante (60 min)

11h00 | Balada Hamlet- Projeto conta Shakespeare em Português e Libras (60 min)

12h00 | TchiBum (180 min)

15h00 | Sarau Poetas do Tietê - Poesia na Faixa (120 min)

| Arquivo Histórico Municipal. Praça Cel. Fernandes Prestes, 152 - Bom Retiro.

28/05

15h00 | Jandiras (60 min)

PROGRAMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS. Classificação Indicativa: consultar as instituições

| CENTRO

| Pátio Metrô São Bento. Largo São Bento, 109 - São Bento.

28/05

18h00 | Djs Ninja, A.G. Naja, Zulu e MC Jack e grupos Street Warriors, Funk Cia e Style Crew (240 min)

29/05

10h00 | Caê & Nega Dri (120 min.)

11h30 | Cítrica (60 min.)

13h00 | Canto pra Ceci (60 min.)

14h30 | Ayana Amorim (60 min.)

Mais informações: http://www.patiosaobento.com.br

| Centro Cultural Ocupação Ouvidor63. Rua do Ouvidor, 63.

29/05

16h00 | Exposição 'Retrato63' (300 min)

| Casa PretaHub. Av. Nove de Julho, 50.

29/05

10h00 | Mercado da Preta (480 min)

12h00 | Sarau Papo de Mina (300 min)

Mais informações: https://casapretahub.com.br

| Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Palácio da Justiça. Praça da Sé, s/n.

29/05

11h00 às 16h30 | Visita Monitorada

Mais informações: visita@tjsp.jus.br

| Museu Judaico de São Paulo. Rua Martinho Prado, 128 - Bela Vista.

29/05

11h30 | Ananse (60 min)

15h00 | Visita Teatralizada

Mais informações: https://museujudaicosp.org.br

| URB! Eventos. Rua Rui Barbosa, 401 - Bela Vista.

29/05

10h00 às 20h00 | Intervenção de grafite com os artistas Rufus, Estranho, Arakén, Duck, Meio Kilo, Retinta, Tico, Dai, Heitor,

Ishé e Mel.

12h00 | Dj Valéria ( 120 min)

14h00 | Dj Smith (120 min)

16h00 | Dj Paula Fayá (120 min)

18h00 | Dj Caio Prince (120 min)

| Centro Cultural Afrika. Rua Major Diogo, 518 - Bela Vista.

28/05

18h00 | Seminário Insurgências Afrodiasporicas em São Paulo (120 min)

20h00 | Masterclass "As origens pretas da música eletrônica e suas influências" (90 min)

22h00 às 06h00 | Festival TEMP 20 anos - Áfricas Insurgentes em SP

| NORTE

| Associação Atlética Carolina. Rua Susana de Goes, 72 - Bairro do Limão. Entrada: 1 Kg de alimento não perecível.

29/05

19h00 | Amigos do Samba da Vila Carolina (120 min)

| SUL

| Consulado da Portela de São Paulo. Travessa Mailho, 26 - Eldorado.

29/05

10h00 | Workshop "Meu dia de Sambista" (120 min )

14h00 | Apresentação da roda de samba dos participantes do Workshop "Meu Dia de Sambista" (60 min)

15h00 | Apresentação Geração Portela de Paraisópolis (60 min)

16h30 | Apresentação do Agrupamento do Consulado da Portela (120 min)

| Casa Mapunewen. Rua Padre Clao, 12 - Jardim Rivieira.

28/05

19h00 | Gato Preto Mc (60 min)

20h30 | Abya Yalab (60 min)

29/05

17h00 | Feira de Economia Criativa (180 min)

14h00 | Chypher M'boi Mirim (60 min)

16h00 | Contação de História com Pai de Mim (60 min)

18h00 | Jongo Candongueiros (60 min)

| LESTE

| Museu da Imigração do Estado de São Paulo. Rua Visconde de Parnaíba, 1316 - Mooca.

29/05

12h00 | La Caravana Orquestra (60 min)

| OESTE

| Unibes Cultural. Rua Oscar Freire, 2500 - Pinheiros.

28/05

18h00 | Exposição Operação Marte (60 min)

19h00 | Cineclube Diversidade e Inclusão (90 min)

29/05

12h00 às 19h00 | Exposição "Origens" (420 min)

12h00 às 19h00 | Exposição O Relevo da Palavra (420 min)

17h00 às 18h00 | Movimento Violão - Novos Rumos com Kauê Marques (60 min)

18h00 | Exposição Operação Marte (60 min.)

Mais informações: https://unibescultural.org.br

| Fenda 315. Rua Dr. Cândido Espinheira, 315 - Perdizes.

28/05

20h00 | Banda Monstrenga (60 min)

21h00 | Banda Old Quasar (60 min)

Mais informações: http://instagram.com/fenda315

| Tenda 109 Espaço de Artes e Eventos. Rua Calíope, 109 - Butantã.

29/05

16h30 | Espetáculo Cabaré Cyrklos (60 min)

Mais informações: https://www.instagram.com/tenda109

| Sociedade Beneficente União Fraterna. Rua Guaicurus, 27 - Água Branca.

28/05

18h00 | Corporação Musical Operária da Lapa (120 min)

20h00 | DJ Cadu Ruocco - Discotecando gafieiras, salsas e músicas de bailes (120 min)

22h00 | Clube do Choro de São Paulo (240 min)

29/05

11h00 | Baladown (180 min)

15h00 | A Feira Elétrica convida Felipe El e Valentina Guillén (120 min)

17h00 | Piranha - Uma festa voraz (180 min)

Mais infomações: https://www.uniaofraterna.org.br/

| Usina Luis Maluf. Rua Brigadeiro Galvão, 996 - Barra Funda.

29/05

12h00 às 20h00 | Exposição "Incompletude"

14h00 às 15h00 | Visita mediada. (60 min)

Mais informações: https://luismaluf.com/

| Núcleo Mosaicos. Rua André Saraiva, 452 - Vila Sônia.

29/05

14h00 | Aquecimento: Atividade participativa de música cantada (30 min)

14h30 | Dança Popular em roda (30 min)

15h00 | Roda de samba com Vó Suzana (120 min)

17h00 | Atividade musical participativa de encerramento " Cante e Dance Uma Música" (30 min)

Mais informações: https://www.escolamosaicos.com/

