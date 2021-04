Em casa com as crianças: música para ouvir e se divertir

Enquanto sair com as crianças não é uma opção por causa das medidas contra o novo coronavírus, confira opções de bons espetáculos para se divertir em casa. Veja outras atrações e opções para divertir as crianças no site www.bora.ai.

Operilda na Orquestra Amazônica

Leia Também Streaming: confira uma seleção de filmes para ver em casa

Sucesso de crítica e público, o musical infantil conta, de maneira lúdica e com muito bom humor, a história da música erudita brasileira. A versão online foi gravada no Teatro FAAP. De 16 a 25 de abril, no YouTube. 60 minutos. A partir de 5 anos.

O Menino das Marchinhas - Braguinha para Crianças

O espetáculo do premiado projeto Grandes Músicos para Pequenos conta a história de Carlinhos, um garoto que ouvia música por onde passava. Na trilha sonora, sucessos como Balancê, Carinhoso,Chiquita Bacana, Pirata da Perna de Pau e outros transportam o público para os divertidos carnavais de rua da década de 20. Ao vivo no dia 18/4, às 16h pelo Facebook/DiversaoEmCena. Livre.

Sob o Mesmo Teto

Na nova versão do espetáculo acrobático, a Cia. Gravitá mistura as linguagens de circo, teatro e audiovisual. Em cena, um professor metódico (Alessandro Coelho) tem a sua rotina transformada após resgatar uma gata (Débora Ishikawa). Ele a salva das ruas e ela o salva da solidão. Sem falas, a comunicação com o público se estabelece por meio de movimentos corporais, cômicos e acrobáticos. Todas as sessões acontecem com audiodescrição e tradução em libras e serão seguidas de bate-papo ao vivo com membros da equipe do espetáculo. Até domingo (18); sábados, às 16h e domingos às 11h e 16h. No YouTube. 30 a 45 minutos. Livre.

Circo de Pulgas

O espetáculo mescla a palhaçaria, a música, a poesia e o teatro de formas animadas para contar a história da sonhadora Ermínia Tcha Tcha, última artista da sua geração. Filha, neta, bisneta e tataraneta de figuras ancestrais do circo-teatro, ela continua montando a lona do Estrela Prateada em lugares difíceis de acessar. O espetáculo é uma metáfora do artista que tem como ofício mostrar o mundo com olhos de poesia a quem. Até domingo (18), no YouTube. 40 minutos. Livre.

..

Guardiões - Um Conto de Cordel

Uma história de aventura e suspense que reúne figuras famosas do folclore brasileiro, como Mula Sem Cabeça, Lobisomem e Cuca. O enredo, baseado na saga do herói, narra as aventuras de Nina - uma menina amorosa, mas de poucos sorrisos - que adentra uma atmosfera de fantasia ao descobrir o segredo guardado pela sua avó feiticeira e um mago inusitado. Nina é desafiada a entrar na caatinga em busca das lendas folclóricas, até então desconhecidas, que foram libertadas pela sua curiosidade. E para cumprir sua missão, a protagonista percorre um sertão cheio de mistérios até, enfim, descobrir o poder da amizade. Dias 18, 24 e 25 de abril às 11h e às 16h. No YouTube do Coletivo Roof. 60 minutos. Livre.

A Pequena Semente do Tempo

O espetáculo mistura contação de histórias, teatro de sombras e manipulação de bonecos para contar as aventuras de Julieta, uma garotinha de 7 anos, divertida e curiosa que ama ouvir as histórias de seu avô Nono - um senhor muito sábio. Juntos, eles embarcam num mágico universo de histórias que vai abrir as janelas da imaginação, contadas através da manipulação de objetos, roupas, tecidos e mamulengos. De quinta (15) a domingo (18) e nos dias 23 e 24 de abril, às 16h, pelo YouTube da Cia Navega Jangada. Livre.

A Menina que Saiu de Casa para Saber o que era o Medo

A peça infantil mescla horror gótico, teatro de sombras, quadrinhos e cinema mudo para contar a história de uma adolescente muito corajosade 16 anos que, por não ter medo de nada, passa a ser vista como bruxa. Ela resolve, então, aventurar-se pelo mundo para mostrar que tem medo sim e não pratica maldade. Em suas andanças, depara-se com lugares como florestas sombrias, cemitérios abandonados e castelos mal-assombrados. Com Daiane Baumgartner, que traz Teatro de Sombras feito com retroprojetor, Cinema Mudo e quadrinhos. Dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de abril, às 17h no canal do YouTube DaianeBaumgartner. 30 minutos. Grátis. Livre.